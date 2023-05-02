Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmeye hazırlanıyor. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulacak. Yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı 53 bin 172. Gümrüklerde ise 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu. Yurt dışında, 3 milyon 416 bin 98 seçmen oy kullanacak. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646.

Yurt dışında oy kullanma ne zaman bitiyor?

75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan 2023 Perşembe günü oy verme işlemi başlayacak. Gümrük kapılarında oy verme 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Yurt dışı temsilciliklerde ise oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.

Gümrüklerde ise 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu. Yurt dışında, 3 milyon 416 bin 98 seçmen oy kullanacak. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646.

Yurt içi ve yurt dışı oy verme saatleri kaç?

Tüm yurtta, oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. YSK'nın belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Yurt dışında oy kullanma ne zaman bitiyor?

Finlandiya Lübnan ve Katar'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy vermeye başladı.

Finlandiya

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Finlandiya'da toplam 6 bin 791 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, vatandaşların oy kullanmaya sabah 09.00 itibarıyla başladıklarını belirterek, "Her şey yolunda gidiyor. Vatandaşlarımızın ilgisi memnuniyet verici. Sandık kurullarımız tamam. Müşahitlerimiz seçimi hazırlık sürecinin başından itibaren izliyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan

Seçmenler, başkenti Beyrut'ta kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek. Lübnan'da toplam 8 bin 336 kayıtlı seçmen bulunuyor. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, yaptığı açıklamada, "1-7 Mayıs tarihleri arasında sandıklarımız seçmenlere açık olacaktır. Bugün sabahtan itibaren vatandaşlarımız oy kullanımına başladı. Lübnan'da 8 bin 300'den fazla seçmenimiz var. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde oy verme işlemini yapabilmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Katar

Katar'daki seçmenler, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nde, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy vermeye başladı Katar'da toplam 10 bin 868 kayıtlı seçmen bulunuyor.

1-7 Mayıs tarihleri arasında sandıkların seçmenlere açık olacağını ifade eden Büyükelçi Göksu, "Vatandaşlarımızın güvenli ve gönül rahatlığı içinde, en iyi koşullarda oy kullanabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldık." diye konuştu.

Katar'daki oy verme işlemi yerel saatle akşam 21.00'e kadar devam edecek. Bu ülkedeki seçmenler, 7 Mayıs akşamına kadar oy kullanabilecek.

İsveç

Başkent Stockholm'de bulunan Stockholm (Alvsjö) Fuarı alanında sandıklar kuruldu.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, İsveç'te kayıtlı 42 bin 800 seçmen, 7 Mayıs'a kadar oylarını Stockholm Fuarı alanında kurulan sandıklarda kullanabilecek. Yerel saatle 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 21.00'e kadar sürecek. Sandıkların kurulduğu binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Seçmenler sabah saatlerinde oy kullanılacak alanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, sabah saatlerinde vatandaşların oy kullanmaya büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Büyükelçi Tezel, "Sağlıklı bir şekilde vatandaşlar oyunu kullanmaya başladı. İlk gün nedeniyle yoğun ilgiden dolayı vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların oy kullanma işlemi pazar gününe kadar devam edecek." dedi.

Stockholm'de ilk oyu 1 numaralı sandıkta kullanan Hasan Özdemir, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Özdemir, "İşe gitmeden vatandaşlık görevimi yapmak için ilk işim buraya gelmek oldu. Kullandığım oy Türkiye için hayırlı olur inşallah." ifadelerini kullandı. İsveç'teki seçmenler, 7 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek. Vatandaşlar, seçimlerin ikinci tura kalması halinde 20-24 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek. İsveç'teki Türkler, Türkiye'deki seçimler için 6'ncı defa sandık başına gidiyor.

Yurt dışında kullanılan oylar nerede sayılır?

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, yurt içerisinde oy verme süresi bittikten sonra, yurt dışından ağzı mühürlü olarak gelen oy torbaları, genel esaslara uygun bir şekilde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun denetimi altında, sandık kurulllarına açtırılarak sayım ve dökümü yaptırılır ve tutanak altına aldırılır. Bu tutanaklar esas alınarak birleştirme işlemlerine ilişkin tutanak düzenlenir ve sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilir (298/94/C).

Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylara karşılık milletvekili kontenjanı tanınmakta mıdır?

Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylara karşılık milletvekili kontenjanı tanınması ile ilgili mevcutta herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Yurt dışı oyları Türkiye’ye nasıl getirilecek?

Diğer temsilciliklerde kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi. Uçak kiralanmayan temsilciliklerden getirilecek oylar ise "diplomatik kurye"lerle taşınacak.

Bu taşıma yönteminde, Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu, oy torbalarını diplomatik kuryelere tutanakla teslim edecek.

Oy torbaları uçağın yolcu bölümünde, diplomatik kurye beraberinde taşınacak.

Bu şekilde Türkiye'ye gelecek oylar, kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılacak.

Aşamalarda, kurullarda görevli siyasi parti temsilcileri de gözlemci olarak bulunabilecek.

New York, Lefkoşa gibi torba sayısı fazla olan misyonlarda, her bir diplomatik torba 20 kilogram olarak hazırlanacak ve diplomatik torba sayısı kadar ek koltuk satın alınacak.







