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Yurtdışı seçim sonuçlarında anlık veriler YSK tarafından açıklanıyor

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelinde ilk gelen kesin olmayan sonuçlara göre açılan sandık sayısı ve oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere göre dağılımı belli oldu. Yurtdışı seçim sonuçlarında anlık veriler, oy sayımının başlaması ve YSK tarafından veri girişinin sağlanmasıyla birlikte açıklanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için yurtdışında sandık başına giden seçmenler, hangi şehirde, hangi adayın önde olduğunu araştırıyor. Peki, yurtdışı oylarında hangi aday önde, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

13:56 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yurt dışı seçim sonuçları

Yurt dışı seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte, yurtdışı seçim sonuçları sorgulanıyor. Yurtdışı seçim sonuçları ülke ülke araştırılmaya devam ediyor. Katılım oranının yüzde 65 olduğu yurtdışı oyları sayılmaya devam ediyor. Az bir oranın kaldığı açılan sandıklarda ABD, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Fransa gibi ülkeler araştırılıyor.

YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yurtdışı oyları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu üzerinde etkili oluyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yanı sıra Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oyları gündemdeki yerini aldı.

YURTDIŞI SEÇİM SONUCUNDA SON DURUM!

YSK Başkanı Ahmet Yener'den son açıklama şöyle:

Bugün saat 09.30 itibarıyla 192 bin 187 açıldı. Yurt dışında açılan sandık sayısı 8 bin 65'tir. Şu anda bin 529 sandık yurt dışında açılmayan sandık bulunmaktadır. Yurt dışında açılan sandık oranı ise yüzde 84,06'dır.

Açılan sandık oranı yüzde 81,3 iken 56,15'lik oy oranı ile Recep Tayyip Erdoğan yurtdışı sandığında lider devam ediyor. Diğer adayların oy oranları ise şöyleydi:

Kemal Kılıçdaroğlu: %40.71

Sinan Oğan: %2.01

Muharrem İnce: %1.12


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