Almanya'da 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri 27 Nisan'da başladı, 9 Nisan'da sona erdi. Almanya'da Türk vatandaşları oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışıyor. Peki 2023 Almanya seçim sonuçları belli oldu mu? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Almanya oy oranları nasıl? İşte detaylar...