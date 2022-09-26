Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu Yusuf el-Karadavi vefat etti

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu Yusuf el-Karadavi vefat ettiDünya Müslüman Alimler Birliği, yaptığı yazılı açıklamayla Birliğin eski başkanı Mısırlı alim Karadavi'nin vefat haberini duyurdu. Birliğin açıklamasında, "Ömrünü, İslam'ın hükümlerini açıklamaya adayan Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, Hakk'ın rahmetine kavuştu" ifadesine yer verildi.

Yusuf el Kardavi

Eylül 1926'da Mısır'da dünyaya gelen Karadavi, Kuran-ı Kerim hafızlığı ve dini eğitiminin ardından Ezher'de üniversite eğitimini tamamladı. Karadavi, kurulduğu 2004 yılından 2018'e kadar Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin başkanlığını yaptı. Yusuf el-Karadavi, yıllardır Katar’da yaşıyordu.

Yusuf el-Karadavi kimdir?

1926 yılında Mısır'ın Garbiye ilindeki Saft Turab köyünde fakir bir Müslüman ailede doğdu. İki yaşındayken yetim kaldı. Babasının ölümünün ardından amcası tarafından büyütüldü. 9 yaşına geldiğinde Kur'an'ı hatmetti. Ailesi onun marangozluğu öğrenmesini istedi ancak Karadavi Tanta kentine giderek dinî bir okulda eğitim görmeye başladı ve 9 yıl sonra mezun oldu. Burada Hasan el-Benna ile tanıştı.

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Daha sonra El-Ezher Üniversitesi'nde ilâhiyat öğrenimine başlayan Karadavi, 1953 yılında mezun oldu. 1958 yılında Yüksek Arap Dili Araştırmaları Enstitüsü'nden dil ve edebiyat konusunda lisans almıştır. Usul-u Din Fakültesi, Kur'an ve Sünnet İlimleri bölümünde master yapan Karadavi, doktorasını da 1973 yılında aynı fakültede tamamlamıştır. Karadavi’nin doktora konusu "Zekât ve zekâtın toplumsal sorunların çözümündeki yeri" başlıklı tezidir.

1977'de Katar Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanı seçilmiştir. Mart 1997'de, Batı ülkelerindeki Müslüman azınlığın dinî hayatına dair fetvalar vermek amacıyla, Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi'ni kurdu. Ayrıca Uluslararası Müslüman Alimler Birliği'nin kurucuları arasında yer aldı.

7 Kasım 2018'de Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığı'ndan ayrılmıştır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yusuf el Kardavi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Yusuf el-Karadavi taziyesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı Yusuf el-Karadavi'nin vefatı nedeniyle oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

letişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf El-Karadavi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Merhum Yusuf el-Karadavi'nin hayatı boyunca Müslüman olarak nasıl yaşanması gerektiğinin en güzel örneğini sergilediğini ve inandığından taviz vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin" duasında bulundu. Abdul Rahman Yusuf ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, gelecek hafta İstanbul'da da bir Taziye programı organize edeceklerinin bilgisini verdi.