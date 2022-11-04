Yusuf Şimşek’in yeni takımı belli oldu

Dünya

Tiktok Malezya'da dezenformasyon yaymak için platformu kullanan politikacıları ve partileri yasaklayacak

Tiktok Kamu Politikası (Malezya ve Filipinler) Başkanı Kristoffer Rada, platformun 15. genel seçim ve diğer sivil süreçlerle ilgili yanıltıcı bilgiler de dahil olmak üzere topluluğa zarar verebilecek her türlü yanlış bilgiyi yasaklayacaklarını belirterek, şunları söyledi: "Seçim süreciyle ilgili yanlış bilgilerle ilgili çevrimiçi bilgilerin çok sektörlü bir çözüm gerektiren çok sektörlü bir sorun olduğunun farkındayız.