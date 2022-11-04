Yusuf Şimşek’in yeni takımı belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup takımlarından Çorluspor 1947'de teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada;
"Kulübümüz, futbolculuk dönemlerinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Denizlispor, Bursaspor gibi kulüplerde oynayan, teknik adamlık döneminde ise Antalyaspor, Denizlispor ve Fatih Karagümrük gibi takımları çalıştıran tecrübeli teknik adam Yusuf Şimşek ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Hocamıza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
YUSUF ŞİMŞEK HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Isparta 32 Spor 22/23 (23 Tem 2022)
1461 Trabzon 21/22 (19 Oca 2022)
Balıkesirspor 20/21 (31 Oca 2021)
Balıkesirspor 19/20 (7 Şub 2020)
Afjet Afyonspor 18/19 (15 Şub 2019)
Karagümrük 18/19 (13 Ağu 2018)
Denizlispor 17/18 (26 Tem 2017)
Bandırmaspor 16/17 (23 Şub 2017)
Mersin İY 16/17 (28 Eki 2016)
Karşıyaka 15/16 (7 Oca 2016)
Antalyaspor 13/14 (27 Şub 2015)
Karşıyaka 13/14 (3 Oca 2014)
Ç. Rizespor Yardımcı antrenör 12/13 (1 May 2013)