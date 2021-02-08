Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor:
8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
Aile ve öğrenciler "okullar ne zaman açılacak?" sorusunu merak ederken beklenen cevap Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geldi. Kademeli olarak okulların açılacağı daha önce de yetkili isimler tarafından duyurulmuştu. Okullar 15 Şubat'ta ve 1 Mart'ta kademli olarak başlayacak. Peki, hangi sınıflar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim zorunlu mu? İşte tüm bu soruların yanıtlarını bu haberimizde sizlerle paylaştık.
Haber MerkeziYeni Şafak
Aşılamanın da başlamasıyla okulların kademeli olarak başlayacağı da MEB tarafından açıklandı. Okullar yüz yüze eğitim için hazırlıklarına başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okulları, ortaokul ve lise öğrencileri için tarihi verdi. 8. ve 12. sınıflar ne zaman başlıyor? Koronavirüs nedeniyle uzun süre uzaktan eğitim yapan öğrenciler ve öğretmenler için yeni tarihler açıklandı. Kademeli yüz yüze eğitim başlıyor. İşte, detaylar.
8. ve 12. SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrası okullarda kademeli yüz yüze eğitimin başlamasına karar verildi. MEB'den de gelen açıklamayla, 8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.
OKULLAR AÇILIYOR MU?
- Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretim başlayacak.
- 15 Şubat itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.
- 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.
YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?
Koronavirüs riski nedeniyle çocuklarını her ihtimale karşı okula göndermek istemeyen veliler için de MEB'den açıklama geldi. Veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.
ÖZEL OKULLARDA SON DURUM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV'deki Özel Röportaj programında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Selçuk,
"Özel okullar şartlarım uygun, öğrencimi 5 gün okula çağırıyorum deme hakkına sahip mi?" sorusuna ilişkin Bakan Selçuk, özel okulların yüksek seviyeli tedbirler aldıklarını ancak bunu sadece okul bağlamında değil bir şehirde yaşayan topluluk anlamında değerlendirdiklerini, bu yüzden tüm ülke için ortak bir karar aldıklarını dile getirdi.
Açılacak sınıflar dışında diğer sınıflar için öngörüsü sorulan Selçuk, "Bununla ilgili de bir çalışma var. Örneğin Avrupa Birliği'nin bir takım sayısal tabloları var. 'Son 7 gün içinde 100 bin kişide şunun altında olursa tamamen açılabilir. Şu sayının altında olursa kısmen açılabilir. Şu sayının üstünde olursa tamamen kapatılır.' şeklinde AB'nin aldığı ortak kararlar var. Bizde de bu tür bir çalışma yapılıyor. Bununla ilgili de sonuçlandığında paylaşmış oluruz. Bizdeki durumu da gözeteceğiz. Eğer biz Avrupa ülkelerinin yaptığının aynısını yapsak okulları hemen hemen hiç kapatmamamız gerekiyor. Çünkü orada özellikle 10 yaş altının neredeyse hiç kapatılmadığını görüyoruz ama bizde çoğu zaman kapandı. Biraz kontrollü gitmeye çalışıyoruz. Çünkü bizdeki sosyal hayat, eğlence anlayışı, bir takım toplumsal ritüeller tıpa tıp Avrupa'daki gibi değil, bize özgü olan bazı durumlar var. Bu yüzden de her ülke kendi koşullarını değerlendirmeli. 'Okulları çok kapatıyorsunuz.' diye eleştirenler var. Kendi değerlerimize bakarak karar vermek zorundayız. Elbette açılmasını istiyorum ama veriler bunu gösterdiğinde kontrollü gidelim tercihinde bulunuyoruz." diye konuştu.
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin başlayacağı dönemde okula gitmeyi tercih etmeyen öğrencilerin devamsız sayılmayacağını, derslerini uzaktan takip edebileceklerini bildirdi.
Açtıkları 3 televizyon kanalında öğrencilerin ihtiyacı olan derslere ulaşabildiklerini belirten Selçuk, ilkokul, ortaokul ve lise için dünyada 3 kanal kurabilen 3-4 ülkeden birinin Türkiye olduğunu, bu süreçte 10 bin ders videosu çektiklerini, günde 3 milyondan fazla ders yaptıklarını kaydetti.
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