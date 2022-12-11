Zabıta Memuru KPSS atanma puanı kaç?

KPSS Ortaöğretim Zabıta Memuru puanı araştırmaları, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından hız kazandı. KPSS ortaöğretim puanını öğrenen adaylar Zabıta Memuru alımı taban puanlarını sorguluyor. İşte, 2022 KPSS ortaöğretim Zabıta Memuru puanı...

Zabıta Memuru KPSS önlisans puan türü nedir?

Zabıta memurluğuna başvuru yapacak adayların KPSS P94 puan türüne bakmaları gerekmektedir.

Zabıta Memuru olmak için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor?

KPSS ortaöğretim puanı ile memurluk başvurusu yapacak adayların en az 65 puan almaları gerekmektedir. Fakat geçtiğimiz dönemlerde 78 puan ile yapılan atama bu dönem 69 puan ile belirlenebilir, bu genel başarı durumuna bağlıdır.

Zabıta Ne Demek?

Zabıta, yerel yönetimlere bağlı çalışıp, kamu düzeninin ve halk sağlığının korunması için çalışan kişidir. Zabıtalar, kamu düzeni sağladıkları görev esnasında jandarma ya da polisler gibi silah taşımazlar.

Zabıta Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Zabıtalar, görevlendirildikleri bölgede kamu düzenini sağlamak, huzuru tesis etmek ve halk sağlığını korumak ile görevlidir. Zabıtaların bazıları sabit bazıları ise gezici olarak denetim yapar. Bunun dışında zabıtanın görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

REKLAM

Gıda malzemeleri üreten, satan ya da dağıtan şirketlerin rutin ya da baskın denetimlerini yapmak, Halk sağlığına tehdit oluşturabilecek tüm işlemlerin durdurulmasını sağlamak, Ruhsatsız iş yerlerini tespit etmek ve gerekli işlemleri uygulamak, Ruhsatı bulunan ancak işgaliye gibi işlemleri tam olarak yerine getirmeyen iş yerlerini tespit etmek ve gerekli işlemleri uygulamak, Semt pazarı gibi alanların denetimini sağlamak, Belediyeden izin almamış olan satıcıları tespit etmek ve gerekli işlemleri uygulamak, İzinsiz ilan ya da afiş asanları tespit etmek ve gerekli işlemleri uygulamak.

Zabıta Olmak İçin şartlar neler?

Zabıtalar, ilçe ya da il belediyelerine bağlı olarak memur ya da işçi statüsünde çalışabilir. Memur olarak çalışmak isteyen zabıtalar, KPSS’den atanmak için yeterli puanı almak zorundadır. Zabıta olmak için gereken şartlar şöyle sıralanabilir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak, Yüz kızartıcı suç işlememiş ya da hüküm giymemiş olmak, En az lise mezunu olmak, Erkekler için 175 santimetre, kadınlar için 165 santimetre boy sınırının altında kalmamak.

Zabıta maaşları ne kadar?

Zabıta maaşları 2022 yılında en düşük 8.400 TL en yüksek 13.370 TL olarak belirlenmiştir. Zabıta maaşlarında öğrenim durumu önem kazanır. Ön lisans ve lisans mezunu zabıtalar aynı maaşı almaz. Ayrıca kıdem ve derece ücrete etki eden faktörlerdendir.

ÖZGÜN KPSS polislik taban ve tavan puanları kaç?