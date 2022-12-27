Zabıta maaşları 2023 ne kadar olacak, kaç TL artacak?

Zabıtalar, belediyelere bağlı olarak toplum düzenini sağlamak için görev yapan kamu personelleridir. Zabıtalar devlet memuru statüsünde oldukları için maaşları ve özlük hakları devlet memurları kanununa göre düzenlenmektedir. Ancak zabıtaların kendilerine has yönetmeliği vardır. Zabıtalar net maaşları dışında çeşitli ek ödemeler alabilmektedirler.

Zabıta memur maaşları

Zabıta memuru maaşı nasıl hesaplanır?

Zabıta maaşları kişinin öğrenim durumu, kıdemi ve derecesine göre belirlenmektedir. Yapılan zamlar da bu maaş miktarları üzerinden yapılmaktadır. Zabıta olan kişiler için tek bir maaş miktarı vermek bu yüzden mümkün değildir. Zabıta maaşlarına etki eden faktörlerden bazıları da eş ve çocuk durumudur.

Zabıta maaşı

2023 en güncel Zabıta maaşları ne kadar?

2023 Yeni başlayan zabıta maaşı: 8.750,00 TL

2023 Önlisans mezunu zabıta maaşı: 9.200,00 TL

2023 Lisans mezunu zabıta maaşı: 9.500,00 TL

2023 Kadrolu zabıta maaşı: 10.500,00 TL

2023 KPSS zabıta maaşı: 9.450,00 TL

2023 Bekar zabıta maaşı: 8.750,00 TL

2023 Zabıta müdürü maaşı: 11.900,00 TL

2023 22 Emekli zabıta maaşı: 7.600,00 TL

Zabıta nasıl olunur?

Zabıta olabilmek için öncelikle devlet tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 60 puan almak gerekmektedir. Zabıta olabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girerek en az 60 ve üzeri bir puan alan kişiler alım ilanlarına başvuru yapabilir. Belediye de zabıta olma süreci Belediye Başkanlıklarının Basın ve Yayın İlan Birimi tarafından zabıta alımı ilanının yayınlanmasıyla başlamaktadır.

REKLAM

Zabıta KPSS atanma puanı

Zabıta memuru KPSS atanma puanı kaç?

Zabıta olmak isteyen adaylar gerekli olan evraklar ile birlikte, ilanda belirtilmiş illere başvuru yapması gerekir.

Zabıta olmak isteyen kişiler bu şartları taşımaları durumunda Belediyelerin Zabıta Alım ilanlarını takip ederek başvuru yapabilir. Zabıta olmak için sözlü mülakatlara katılan kişiler en az 70 puan alması gerekiyor.

KPSS sınavından alınan puanın yüzde 50'si ile sözlü mülakattan alınan puanın yüzde 50'si toplanarak en yüksek puan alan adaylar ve aranan gerekli şartları sağlar ise zabıta olmaya hak kazanır.

Zabıta alımı için aranan şartlar

Zabıta olmak için aranan şartlar neler?

Bunların arasında aranan şartlar ise;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar.

KPSS Sınavından en az 60 puan almak 25 yaşını doldurmamış olan adaylar. Kamu haklarının hiçbirinden mahrum olmayan adaylar. Yüz kızartıcı bir ceza almamış olan adaylar. Yasa uyarınca herhangi bir durumdan dolayı hüküm giymemiş olan adaylar. Erkek adaylar için askerlikle İlişkisi Bulunmayan adaylar. En az lise mezunu olan adaylar. Erkeklerde en az 1.75 m boyunca olmak Kadınlarda 1.67 Boyunda olan adaylar. Boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, yer almaktadır.

ÖZGÜN En düşük emekli maaşı ne kadar? Memur, SSK ve Bağkur emekli zam oranları