Yeni yıla kısa bir zaman kala memurlar Ocak ayında alacakları zamlı maaşları yakından takip ediyor. Kamu kurumlarında çalışan zabıta memurlarının maaş zammı oranları henüz belli olmadı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesin zam oranları netlik kazanacak.

Zabıtalar, belediyelere bağlı olarak toplum düzenini sağlamak için görev yapan kamu personelleridir. Zabıtalar devlet memuru statüsünde oldukları için maaşları ve özlük hakları devlet memurları kanununa göre düzenlenmektedir. Ancak zabıtaların kendilerine has yönetmeliği vardır. Zabıtalar net maaşları dışında çeşitli ek ödemeler alabilmektedirler. Peki 2024 zabıta maaşları ne kadar olacak?

Zabıta memuru maaşı nasıl hesaplanır?

Zabıta maaşları kişinin öğrenim durumu, kıdemi ve derecesine göre belirlenmektedir. Yapılan zamlar da bu maaş miktarları üzerinden yapılmaktadır. Zabıta olan kişiler için tek bir maaş miktarı vermek bu yüzden mümkün değildir. Zabıta maaşlarına etki eden faktörlerden bazıları da eş ve çocuk durumudur.

Zabıta maaşları ne kadar?

Türkiye'de zabıta memurlarının net aylık maaşları ortalama olarak 20.000 - 40.000 TL arasında değişmektedir. Bu rakam, zabıta memurlarının kıdeme ve unvana göre farklılık göstermektedir. Başlangıç düzeyindeki zabıta memurları için maaşlar daha düşükken, kıdemli zabıta memurları daha yüksek maaşlar alabilmektedir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz daha önce yaptığı açıklamada artışın yüzde 50 olacağını ifade etmişti. Açıklamasında “ Ocak 2024’te memur emeklilerinin emekli aylıklarındaki artış, memurlarda olduğu gibi hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme gereği alınacak ücretler dahil edildiğinde yüzde 50 civarında olacak.” ifadelerini kullandı.

Zabıta maaşlarında öğrenim durumu önem kazanır. Ön lisans ve lisans mezunu zabıtalar aynı maaşı almaz. Ayrıca kıdem ve derece ücrete etki eden faktörlerdendir. Zabıta maaşları 2023 yılında en düşük 10.920 TL en yüksek 17.381 TL olarak belirlenmişti.

2023 Yeni başlayan zabıta maaşı: 10.920 TL

2023 Ön lisans mezunu zabıta maaşı: 11.960 TL

2023 Lisans mezunu zabıta maaşı: 13.000 TL

2023 Kadrolu zabıta maaşı: 13.000 TL

2023 Zabıta müdürü maaşı: 14.300 TL

2023 Emekli zabıta maaşı: 9.750 TL

Lise mezunu zabıta maaşı ne kadar?

Lise mezunu zabıta maaşları 10 bin TL civarındadır. Maaşlar çalışma saatleri kişinin eş ve çocuk durumuna göre artabilmektedir.

Ön lisans mezunu zabıta maaşı ne kadar?

Ön lisan zabıta maaşları 2023 yılında 11 bin TL civarındadır. Bu oran çalışma saatlerine göre 12 bin TL’ye kadar çıkmaktadır. Kişinin eş, çocuk durumuna göre artıp azalabilir.

Üniversite mezunu zabıta maaşı ne kadar?

Üniversite mezunu zabıta maaşları 2023 yılında 13 bin TL civarındadır. Bu oran çalışma saatlerine göre artabilmektedir. Kişinin eş, çocuk durumuna göre de değişiklik gösterir.

Zabıta nasıl olunur?

Zabıta olabilmek için öncelikle devlet tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 60 puan almak gerekmektedir. Zabıta olabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girerek en az 60 ve üzeri bir puan alan kişiler alım ilanlarına başvuru yapabilir. Belediye de zabıta olma süreci Belediye Başkanlıklarının Basın ve Yayın İlan Birimi tarafından zabıta alımı ilanının yayınlanmasıyla başlamaktadır.

Zabıta memuru KPSS atanma puanı kaç?

Zabıta olmak isteyen adaylar gerekli olan evraklar ile birlikte, ilanda belirtilmiş illere başvuru yapması gerekir.

Zabıta olmak isteyen kişiler bu şartları taşımaları durumunda Belediyelerin Zabıta Alım ilanlarını takip ederek başvuru yapabilir. Zabıta olmak için sözlü mülakatlara katılan kişiler en az 70 puan alması gerekiyor.

KPSS sınavından alınan puanın yüzde 50'si ile sözlü mülakattan alınan puanın yüzde 50'si toplanarak en yüksek puan alan adaylar ve aranan gerekli şartları sağlar ise zabıta olmaya hak kazanır.

Zabıta olmak için aranan şartlar neler?

Bunların arasında aranan şartlar ise;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar.