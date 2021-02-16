Zabıta Nasıl Olunur: 2021 Zabıta Olma Şartları Nelerdir?

Zabıta olmak için gerekli olan şartlar ilk olarak erkekler için 1.75 kadınlar için 1.65cm boy sınırının üstünde olmaktır. Özel şartların yanı sıra öğrenim, KPSS şartları gibi eleyici birbirinden farklı ölçütler bulunmaktadır.

2021 ZABITA OLMA ŞARTLARI

2021 zabıta olmak için gerekli olan şartlar aşağıdaki gibidir:

• Yukarıdaki boy şartının yanı sıra en az lise mezunu olmak

• Yabancı okullar için aranan denklik belgesinin aslı

• KPSS sınavına girerek gerekli olan puan şartını taşıyor olmak

• TC vatandaşı olmak

• Kamu haklarından yoksun olmamak

• 30 yaşını asmamış olmak

• Yüz kızartıcı şekilde suç işlememiş, hüküm giymemiş olmak

Zabıtalık mesleği; yerel yönetim birimlerinin kamu düzeni, vicdanı ve halk sağlığının korunması açısından son derece önemli görülen bir kolluk görevidir. Yukarıdaki şartların tümünü taşıyan zabıta memur adayı, mülâkat sürecinden geçtikten sonra belirlenen belediye gözetiminde devlet memuru statüsünde çalışmaktadır. Zabıta memuru kolluk görevinin mahiyeti ve merkezin vesayetine bağlı bir yerel yönetim kuruluşu olduğu için adaylar, her dönem titizlikle sınava ve yetiştirme eğitimine tabii tutulmaktadır.

ZABITA NASIL OLUNUR?

2021 zabıta olmak için gerekli özel şartları taşıyorsanız, KPSS sınavına girmeniz, gerekli olan taban puanı almanız gerekir. Müracaatların yoğun bir şekilde yapılması ve artan işsizlik oranları bünyesinde ne kadar yüksek KPSS puanı alırsanız, Zabıta olma hayallerinize o derece yaklaşmış olacağınızı unutmamalısınız. KPSS sınavı dâhilinde gerekli olan sıralamaya tabi tutulduktan sonra adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanmaktadır. Bir başkan veya en az iki üyeden oluşan mülakatta adaylar komisyon önünde tek tek genel kültür, genel yetenek ve zabıtalık iş meslek konularından sorulara tabii tutulmaktadır.

Mülâkat sonrasında adaylara verilen her bir puan toplanarak ortalama bir puan dengesi kurulur. Sözlü sınavda adayın 70 puan alarak sıralamaya girmesi gerekir. Sıralamalar dâhilinde belediyenin ihtiyacı kadar olan aday üstten başlayarak belediye zabıta memuru hizmetine atanır. 2021 Zabıta olmak için öncelikle il ve ilçe belediyeleri ilanlarını takip ederek boş kadrolara müracaat edebilirsiniz. Şahsen ya da Web üzerinden gerçekleştirilen başvurularda, gerekli olan şartları taşıyorsanız olumlu bir şekilde değerlendirilerek mülakata davet edilebilir, zabıta memuru olarak iş hayatına atılabilirsiniz.

ZABITA MEMUR OLMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR



Zabıta memuru olmak için gerekli olan evraklar ve belgeler ilk olarak T.C kimlik belgesi aslı ve onaylanmış suretidir. Zabıta Memuru olmak için gerekli olan evraklar şunlardır:

• Yukarıdaki kimlik belgesi ve suretinin yanı sıra zabıta başvuru dilekçesi

• Kişinin herhangi bir sabıka kaydının olmadığına dair adli sicil kayıtları

• Adayın Askerlikle ilişiği olmadığına dair terhis belgesi ve beyanı

• Sürücü belgesi en az B sınıfı şartı

• Diploma veya ilgili okuldan onaylanarak sureti alınmış mühürlü belgesi

• Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

• Görevini devamlı yapacağına dair, her hangi bir engeli olmadığını gösteren sağlık belgesi ve beyan sureti

Belediyenin belirlediği başvuru formunda en az lise olmak üzere, ön lisans, lisans mezunları için ayrı ayrı kontenjan oranı belirlenmekte olup, belediyenin isteği doğrultusunda eğitim ve özel şartları içeren başvuru şartları değişmektedir.

2021 ZABITA MÜLAKA KONULARI NELERDİR?



2021 zabıta mülakat konuları şu şekildedir:

• T.C Anayasası

• Atatürk İlke ve İnkılapları

• 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu

• Mahalli idareler ile ilgili temel kavramlar

• Mevzuat kanununu esas alan maddeleri

Adaylar 2021 zabıta olmak için katıldıkları mülakat sürecinde, bu konulardan her birinden 25 puan kazanmaktadır. 100 başarı puanını almaya hak kazanan kişi sıralamaya girerek başarılı olmuş sayılmaktadır. Uygulama sınavında sportif dayanaklık, mesleki yetenek, bilgi ölçülmesi ve değerlendirilmesiyle KPSS puanı da dikkate alınarak, puanı en yüksek adaydan başlanıp isimler liste halinde belediyenin Web sitesi üzerinden duyurulmaktadır.

ZABITA MEZUNİYET ŞARTI NEDİR?

Zabıta olmak için lise ve dengi okullardan mezun olan herkes başvuru yapabilir. Bunun yanında, KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 60 puan almış olmak gerekmektedir. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak gerekir. 30 yaşın üzerinde olanlar bu ilanlara başvuru yapamazlar.

2021 ZABITA MÜLAKAT KONULARI

Mülakat sınavlarında sorumlu olunan konular aşağıda belirtilmiştir. Atatürk İlke ve İnkılapları T.C. Anayasası 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Mahalli İdareler ile ilgili temel kavramlar Mevzuat Kanunu maddeleri Bu konulardan sorular sorulur ve 25 er puandan 100 başarı puanını alan kişiler göreve hak kazanırlar. Uygulamalı sınavda ise kadro unvanına ilişkin mesleki yetenek ve bilgi ölçülmesi işe sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu değerlendirmeler haricinde KPSS puanı en yüksek olanlardan başlanarak isimler listelenir.

2021 ZABITA MAAŞLARI NE KADAR?

Belediyelerde görev alan Zabıtaların ve memurların maaşları devlet tarafından ödenmektedir. Büyükşehir belediyeleri ve küçük beldelerde görev alanların maaşları aynı değildir. Bunun yanında bekar, evli ve çocuklu olup olmaması da etki göstermektedir. AGİ yardımı alan bir memur ile almayan memur arasında maaş farkı vardır.D/K'sı 1/4; Kıdem Yılı 25 ve ÜStü Zabıta Memurunun 15 Ocak 2021 Net Maaşı 5.021 TL’dir.

ZABITA MEMURU HAFTADA KAÇ SAAT ÇALIŞIR?

Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir denilmektedir. Bu durum, belediyelerde keyfi uygulamaya sebebiyet vermekte olup personel istediği vardiyaya istediği hale sokulmaktadır.