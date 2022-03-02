​Zabıta nasıl olunur? 2022 Zabıta maaşı ne kadar?

Zabıta, yerel yönetimlere bağlı çalışıp, kamu düzeninin ve halk sağlığının korunması için çalışan kişidir. Zabıtalar, kamu düzeni sağladıkları görev esnasında jandarma ya da polisler gibi silah taşımazlar.

2022 Zabıta maaşları belli oldu. Zabıtalar devlet memuru statüsünde oldukları için maaşları ve özlük hakları devlet memurları kanununa göre düzenlenmektedir. Ancak zabıtaların kendilerine has yönetmeliği vardır. Zabıtalar net maaşları dışında çeşitli ek ödemeler alabilmektedirler.

Zabıtalar, belediyelerin belediye sınırları dahilinde işleyiş ve huzurun korunmasını sağlayan asayiş birimleridir. Zabıtalar vatandaşların huzurlu bir yaşam içerisinde olması için yasaların uygulanması adına görev yapar. Bazı zamanlarda bu durumun zorluklarını yaşayan zabıtalar belediye bünyesinde görev yapabilmektedirler.

ZABITA NASIL OLUNUR: 2022

Zabıta olabilmek için öncelikle devlet tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 60 puan almak gerekmektedir. Zabıta olabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girerek en az 60 ve üzeri bir puan alan kişiler alım ilanlarına başvuru yapabilir. Belediye de zabıta olma süreci Belediye Başkanlıklarının Basın ve Yayın İlan Birimi tarafından zabıta alımı ilanının yayınlanmasıyla başlamaktadır. Zabıta olmak isteyen adaylar gerekli olan evraklar ile birlikte, ilanda belirtilmiş illere başvuru yapması gerekir. Zabıta olmak isteyen kişiler bu şartları taşımaları durumunda Belediyelerin Zabıta Alım ilanlarını takip ederek başvuru yapabilir. Zabıta olmak için sözlü mülakatlara katılan kişiler en az 70 puan alması gerekiyor. KPSS sınavından alınan puanın yüzde 50'si ile sözlü mülakattan alınan puanın yüzde 50'si toplanarak en yüksek puan alan adaylar ve aranan gerekli şartları sağlar ise zabıta olmaya hak kazanır.

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Bunların arasında aranan şartlar ise;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar.

KPSS Sınavından en az 60 puan almak

25 yaşını doldurmamış olan adaylar.

Kamu haklarının hiçbirinden mahrum olmayan adaylar.

Yüz kızartıcı bir ceza almamış olan adaylar.

Yasa uyarınca herhangi bir durumdan dolayı hüküm giymemiş olan adaylar.

Erkek adaylar için askerlikle İlişkisi Bulunmayan adaylar.

En az lise mezunu olan adaylar.

Erkeklerde en az 1.75 m boyunca olmak Kadınlarda 1.67 Boyunda olan adaylar.

Boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, yer almaktadır.

PEKİ ZABITALARIN 2022 MAAŞI NE KADAR?

9/1 derecede zabıta memuru olan bir kişi Temmuz 2021'de 4,513 TL alırken 2022'nin ilk 6 ayı 5,670 TL maaş alacak.

EKONOMİ 75 Zabıta Memuru alınacak