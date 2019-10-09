Zafer ile ilgili sözler

Üzülme! Bu davanın sahibi Hak’tır. Hak olan davada zafer muhakkaktır. (Necip Fazıl Kısakürek)

Bir zafer daha umuyorum, hatta zaferi kendime vaad ediyorum. (Kanuni Sultan Süleyman)

Hak arayan varsa, hakkını verin. Baş kaldıran varsa, başını kesin. (Sultan II. Abdülhamid Hân)

İmparatorunuza söyleyin, şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere benzemez. Bizim gücümüzün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz. (Fatih Sultan Mehmet)

Allah, peygamber korkusu bilmez alçaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaşlanmaz! (Sultan IV. Murad)

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. (Kanuni Sultan Süleyman)

Bağdat'ı almaya çalışmak, Bağdat'ın kendinden daha mı güzeldi ne?! (Sultan IV. Murad)

Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! (Sultan II. Abdülhamid Hân)

Cesaret insanı zafere , kararsızlık tehlikeye , korkaklık ise ölüme götürür. (Yavuz Sultan Selim)

Yenileceğinden korkan, daima yenilir. (Yıldırım Bayezid)

Ceddimiz, devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden, büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bütün padişahlar askerin önünde sefere çıkmışlardır. Dedemiz Sultan İkinci Selim'le (II. Selim) cennetmekan pederimiz Sultan Murad (III. Murat) bu usulü bozdular. Biz dahi, başlangıçta seferi paşalarımıza ısmarlamakla hataya düştük. Asker evlatlarımız bizi başlarında görmek isterler. Kararımız odur ki yakında sefere çıkacağız. Hazırlıklar tamamlansın. Küffara haddini bildirmeye gitmek gerekir. (III. Mehmet)

Sancak-ı Şerifi sana, seni Yüce Allah'a emanet eyledim. Tatar Hanı'nın sayı ile amel eyle, onun sözünden dışarı çıkma! (Baltacı Mehmet Paşa'ya)

Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur. (Osman Gazi)