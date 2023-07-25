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Zalgiris Vilnius - Galatasaray Muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geliyor. Vetra Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 19.00’da başlayacak. Bugüne kadar Türk takımlarına rakip olduğu tek eşleşmeyi 1995/96 Kupa Galipleri Kupası'nda oynayan Zalgiris, evinde 2-2 berabere kaldığı Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak elendi. Galatasaray ise kulüp tarihinde bir Litvanya takımıyla ilk kez karşılaşacak. Maç saatini yaklaşmasıyla beraber futbol severler takımların maç kadrosunu ve ilk 11’lerini merak ediyor. Zalgiris Vilnius - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:13 . 25/07/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Zalgiris Vilnius - Galatasaray Maç Kadrosu

Zalgiris Vilnius - Galatasaray Maç Kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda bu akşam Galatasaray deplasmanda Zalgiris Vilnius ile karşılaşacak. Deplasmanda oynadığı son altı Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Galatasaray, Avrupa kupalarının ön elemelerinde çıktığı son altı iç saha maçını kaybetmeyen Zalgiris’e karşı galip gelmeye çalışacak. Zalgiris Vilnius - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

ZALGİRİS VİLNİUS - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ZALGİRİS VİLNİUS

1 Edvinas Gertmonas

4 Kipras Kazukolovas

31 Stipe Vucur

2 Adama Fofana

7 Joel Bopesu

8 Yukiyoshi Karashima

9 Donatas Kazlauskas

13 Saulius Mikoliunas

15 Oliver Buff

33 Marko Milickovic

11 Leonardo Vaca

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

3 Angelino

25 Victor Nelsson

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

6 Fredrik Midtsjo

17 Nicolo Zaniolo

22 Berkan Kutlu

7 Kerem Aktürkoğlu

10 Dries Mertens

53 Barış Alper Yılmaz

Galatasaray, Zalgiris maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Son antrenmanını maçın oynanacağı LFF Stadyumu'nda yapan sarı-kırmızılılar, basına açık bölümde ısınma ve kondisyon çalıştı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik idman yapan Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.



#Galatasaray
#Zalgiris Vilnius
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#2. eleme turu
#Okan Buruk
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