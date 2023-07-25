Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-24 sezonunun ilk resmî maçına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, Zalgiris Vilnius ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Zalgiris - Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?