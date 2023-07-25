Zalgiris Vilnius - Galatasaray Maç Kadrosu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda bu akşam Galatasaray deplasmanda Zalgiris Vilnius ile karşılaşacak. Deplasmanda oynadığı son altı Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Galatasaray, Avrupa kupalarının ön elemelerinde çıktığı son altı iç saha maçını kaybetmeyen Zalgiris’e karşı galip gelmeye çalışacak. Zalgiris Vilnius - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
ZALGİRİS VİLNİUS - GALATASARAY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ZALGİRİS VİLNİUS
1 Edvinas Gertmonas
4 Kipras Kazukolovas
31 Stipe Vucur
2 Adama Fofana
7 Joel Bopesu
8 Yukiyoshi Karashima
9 Donatas Kazlauskas
13 Saulius Mikoliunas
15 Oliver Buff
33 Marko Milickovic
11 Leonardo Vaca
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
3 Angelino
25 Victor Nelsson
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
6 Fredrik Midtsjo
17 Nicolo Zaniolo
22 Berkan Kutlu
7 Kerem Aktürkoğlu
10 Dries Mertens
53 Barış Alper Yılmaz
Galatasaray, Zalgiris maçının hazırlıklarını tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Son antrenmanını maçın oynanacağı LFF Stadyumu'nda yapan sarı-kırmızılılar, basına açık bölümde ısınma ve kondisyon çalıştı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik idman yapan Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.