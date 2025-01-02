ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TAKVİMİ 2025: Asgari ücret zammı ne zaman uygulanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı toplantının ardından bireylerin katıldığı 2025 yılı asgari ücret zammını duyurdu. Zamanın açıklanmasıyla birlikte asgari ücretle çalışanların yeni maaşlarının ne zaman ödeneceğini merak ediyor.
Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişiyi doğrudan, milyonlarca çalışanı ise dolaylı olarak etkileyen 2025 asgari ücret zammı netlik kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni net asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu açıkladı. Peki asgari ücret zamlı ödemeler ne zaman yatacak?
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Zamlı asgari ücret 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Ay başında maaş alanlar yeni zamlı asgari ücreti 1 Ocak tarihinden itibaren hesaplarında görebilecek.
2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.