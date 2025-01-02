ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TAKVİMİ 2025: Asgari ücret zammı ne zaman uygulanacak?

Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişiyi doğrudan, milyonlarca çalışanı ise dolaylı olarak etkileyen 2025 asgari ücret zammı netlik kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni net asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu açıkladı. Peki asgari ücret zamlı ödemeler ne zaman yatacak?