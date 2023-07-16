Yaklaşık 20 milyon memurun ve emeklinin cebini ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri yüzde 25 zam aldı. Ortalama memur maaşı ise 25 bin liraya çıktı. 15 günlük farkların da yatırılacağı ödemeler de başladı.

15 günlük maaş farkları hesaplara yatırıldı mı?

İlk ödeme bugün itibarıyla 15'inde maaş alan memurlara yapıldı. Memur maaşları bu sabah itibarıyla yüzde 17.55 zamlı olarak ödendi. Ayrıca 1-15 Temmuz arasında oluşan 15 günlük maaş farkı da yatırıldı. Kamu personeline 8 bin 77 liralık ilave ödeme ise yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ek bordro olarak yansıyacak. İkinci ödeme SSK, Bağ-Kur emeklilerine, üçüncü ödeme de memur emeklisine yapılacak.

Memura seyyanen zam ne kadar?

Memur maaşlarına ocak-haziran döneminde aldıkları maaşa yüzde 17.55 zam yapılacak ve bu tutara 8 bin 77 lira seyyanen zam eklenecek. En düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya çıkacak.

Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek.

Bu ödemeden herhangi bir vergi, sigorta primi kesintisi yapılmayacak. Seyyanen zam kıdem tazminatı hesabı ile sosyal ödemelerin hesabına dâhil edilmeyecek.

Yüzde 25'lik maaş zammından EYT emeklileri yararlanacak mı?

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak. Memur emekli aylıkları için enflasyona göre yüzde 17.55 belirlenen zam oranı yasayla yüzde 25'e tamamlanacak.

En düşük memur emeklisi aylığı yüzde 25'lik artış sonra ne kadar oldu?

En düşük memur emeklisi aylığı yüzde 25'lik artış sonrası 9 bin 877 lira olarak uygulanacak. Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan seyyanen zam memur emeklilerinin aylık, ikramiyelerine yansımayacak. Ayın başında aylıklarını alan memur emeklilerine yüzde 25 zamdan oluşan fark da önümüzdeki günlerde yatacak.

Kök aylığı 6 bin lira ve altında olanlar zamlı maaşı ne kadar?