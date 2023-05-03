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Zigana Tüneli yolu ne kadar kısaltıyor?

Ulaşım için son derece önemli olan Zigana Tüneli hizmete giriyor. Türkiye'nin ulaşım koridorları arasında kuzey-güney akslarını iyileştirme çalışmaları bakımından önemli bir yere sahip olan Yeni Zigana Tüneli, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa edildi. Zigana Tüneli ile Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azalacak. Peki Zigana Tüneli kaç kilometre? İşte Yeni Zigana Tüneli güzergahı.

09:17 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Zigana Tüneli

Zigana Tüneli

Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli ile yıllardır sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana Geçidi tarihe karışacak. Peki, Yeni Zigana Tüneli kaç km, nerede, kaç metre? Yeni Zigana Tüneli güzergahı nasıl, yolu ne kadar kısaltılıyor?

Zigana Tüneli kaç km, kaç metre?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Yeni Zigana Tüneli çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu ile Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. En uzun tüneli olacak.

Yeni Zigana Tüneli yolu ne kadar kısaltıyor?

Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli ile Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azalacak. Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre uzunluğunda inşa edilen çift tünelle karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek.

Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak olan Zigana Tüneli'nin hizmete girmesiyle Gümüşhane, Trabzon Limanı’na daha da yaklaşacak ve yolun geometrik standardı daha da yükselmiş olacak. 100 kilometre olan güzergah 10 kilometre kısaltarak 90 kilometreye düşürülmüş olacak.

Yeni Zigana Tüneli güzergahı

Gümüşhane ve Trabzon illerinden geçen tünel, güneyde Torul ile kuzeyde Maçka arasında yolunun bir parçası olacaktır.



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#gümüşhane
27 dakika önce
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