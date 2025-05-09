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Zihninizi açmanın en basit yolu bu mu? Nörobilim uzmanından şaşırtan açıklama

Zihninizi açmanın en basit yolu bu mu? Nörobilim uzmanından şaşırtan açıklama

17:239/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yorgunluk, odaklanma sorunu ve zihinsel bulanıklık yaşıyorsanız çözüm düşündüğünüzden çok daha yakın olabilir. Beyninizi hızla toparlamak için yalnızca birkaç dakikalık bir alışkanlık yeterli olabilir mi?

Yoğun tempoda çalışırken zihniniz bulanıyor, düşünceler dağınıklaşıyor ve kendinizi tükenmiş hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Ancak bu sorunun çözümü için ne özel bir ekipmana ne de uzun saatlere ihtiyacınız var. Nörobilim uzmanları, beyin fonksiyonlarını toparlamanın en basit ve etkili yollarından birinin yürüyüş olduğunu söylüyor. Üstelik sadece 2 dakikalık bir yürüyüş bile zihninizi şaşırtıcı şekilde canlandırabilir.

ZİHİNSEL PERFORMANSI ARTIRAN AKTİVİTE

Bilişsel nörobilimci Dr. Holly Bowen’a göre, kısa süreli yürüyüşler zihinsel performansı anında artırabiliyor. Özellikle öğle saatlerinden sonra yaşanan enerji düşüşleri sırasında yapılan yürüyüşler, beyne giden kan akışını artırıyor ve oksijen seviyesini yükseltiyor. Bu da odaklanmayı kolaylaştırıyor ve düşünme süreçlerini hızlandırıyor.

Dr. Bowen, “Kısa bir yürüyüşe çıkmak, kanın pompalanmasını sağlamak için harika bir yol. Kendinizi yorgun ya da dalgın hissediyorsanız, bu küçük hareket büyük fark yaratabilir,” diyor.

YÜRÜYÜŞ YAPMANIN ETKİLERİ NELERDİR?

Uzmanlar, yürüyüşün yalnızca fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda kimyasal dengeyi de olumlu etkilediğini belirtiyor. Kısa yürüyüşler stres hormonu olan kortizolü düşürürken, mutluluk hormonları dopamin ve serotoninin salgılanmasını destekliyor. Bu da kişinin kendini daha dengeli, uyanık ve üretken hissetmesine katkı sağlıyor. Dr. Bowen, yürüyüşün basitliğine vurgu yaparak “Terlemenize gerek yok, hızlı yürümeniz şart değil. Önemli olan vücudunuzu hafifçe hareket ettirmeniz ve zihninizi serbest bırakmanız,” diyor.

YARATICILIĞI ARTIRIYOR, ZİHNİ SIFIRLIYOR

Yapılan bilimsel araştırmalar, kısa yürüyüşlerin bile beynin yeni bağlantılar kurmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Bu da yaratıcılığı artırıyor ve taze fikirlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Zihinsel tıkanıklık yaşadığınızda kahveye sarılmak ya da ekran başında daha fazla vakit geçirmek yerine, ayakkabılarınızı giyip dışarı çıkmanız öneriliyor. Bu küçük adım, gün içinde istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir “zihinsel sıfırlama tuşu” olabilir.







#Zihin
#nörobilim
#Yürüyüş
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