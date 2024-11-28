Uzmanlara göre, fiziksel aktiviteye katılmak, kemik yoğunluğunun korunmasına, vücut yağının azalmasına ve daha iyi kardiyovasküler sağlığa neden olabilir. Ayrıca hem ruh hali hem de bilişsel işlevlerde iyileşmeye yol açabilir.

Yürüyüş demans başlangıcını geciktiriyor

Koşu ve ağırlık antrenmanının, kardiyovasküler veya kas-iskelet sistemi sağlığı gibi farklı fizyolojik sistemleri hedef aldığını belirten uzmanlar, yürüyüşün doğal antidepresan olduğunu, zihinsel fonksiyonları geliştirdiğini ve hatta demans başlangıcını geciktirebileceğini söylüyor.

6 ay sonra değişiklikler görülüyor

Yapılan araştırma egzersizin sağlığa faydalı olduğunu gösterirken, düzenli egzersiz yapanlarda sadece 6 ay sonra, DNA'nın onarılmasına yardımcı bazı değişiklikler görüldüğü ifade ediliyor.

Yürüyüş yapmaları nelerdir?

Ömrünüzü uzatır. Bir “alışkanlık” haline getirilerek her gün düzenli yapılan yürüyüşle ömrünüze ömür katmanız ve yaşlanmayı geciktirmeniz mümkün. Yapılan araştırmalar haftada yaklaşık 20-25 kilometre yürüyen insanların, yürüyüş yapmayanlara göre daha uzun yaşadıklarını kanıtlamıştır.

Kalbinizi ve akciğerlerinizi korur

Kısa ve hızlı yürüyüşler yapmak kalp ve akciğer sağlığınızı korumanız için en iyi yoldur. Her gün 20-25 dakika yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin.

Stresinizi azaltır

Yürüyüş yapmak strese de birebir. Yürüyüş yaparken kan basıncınız düzene girer, mutluluk hormonu olan endorfin salgılarsınız ve kendinizi rahatlamış hissedersiniz.

Kilo kontrolünde etkilidir

Düzenli ve ritmik olarak yapılan yürüyüş, zayıflamaya ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Her gün 20 dakika yürüyüş yaparak fazla yağlarınızı yakmanız ve yılda 7 kilo vermeniz mümkün. Ama tabii ki bu süreçte yediklerinize dikkat etmeli ve kalori kontrolünü de sağlamalısınız. Sadece bir paket jelibonu eritmeniz için bile futbol sahası kadar alanı yürümeniz gerektiğini unutmayın ve elinizi şeker tabağına daldırmadan önce bir kez daha düşünün.

Yürüyüş şekliniz önemlidir

Yürüyüş yaparken vücudunuzun duruşuna önem vermelisiniz. Geriye ya da öne doğru kavis yapmadan dimdik yürümelisiniz; bu vücudunuzun her bölgesinin yürüyüşe eşit şekilde eşlik etmesini sağlar. Kollar da önemli, çünkü yürüyüş sırasında gücünüzü artırmak ve ayak hareketlerinizi dengelemek kolların görevi. Kolları sallamak 5-10 kalori yakmanızı da sağlar. Elleriniz de yumruk şeklinde sıkılmamalı ki, kan akışınız düzenli olsun. Ayakların ve kolların çapraz olarak net açılarla sallanması, sağlıklı bir yürüyüşün olmazsa olmazı.

Yürüyüş yapmanın diğer faydaları ise şunlar:

Dinlenirken bile kilo vermeyi sağlayacak şekilde metabolizma hızınızı artırır.

Yeme isteğinin (iştahın) kontrol edilmesine yardımcı olur.

Enerji verir.

Kandaki kolesterol seviyesini azaltır.

Yüksek tansiyonu düşürür.

Şeker hastalığını kontrol etmeye ve önlemeye destek olur.

Göğüs, prostat ve mide-bağırsak gibi bazı kanser türlerine karşı riski azaltır.

Kalp krizi ve felç gibi rahatsızlıklar için yardımcı rehabilitasyonu sağlar.

Bağırsakların çalışmasını düzenler.

Uyku düzenini destekler.

Bacak ve kalça bölgesindeki kasların güçlenmesine yardımcı olur.

Kemik güçlenmesini sağladığı gibi yaşlı kadınların kaderi gibi gözüken kemik erimesi riskini de azaltır.







