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Zilhicce orucu ne zaman kaç gün tutulur?

Zilhicce orucu ne zaman kaç gün tutulur?

17:103/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Zilhicce ayı ne zaman, Zilhicce orucu kaç gün tutulur?
Zilhicce ayı ne zaman, Zilhicce orucu kaç gün tutulur?

Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayıdır. Bu ay, İslam dünyası için oldukça önemlidir çünkü hac ibadeti ve Kurban Bayramı bu ayda gerçekleşir. Peki, 2024 Zilhicce ayı ne zaman? Zilhicce orucu ne zaman başlar? Zilhicce orucu kaç gün tutulur? İşte ayrıntılar.

Zilhicce, Hicri takvimin 12. ve son ayı olup İslamiyet'te büyük bir tanesine sahiptir. Bu ay, Kurban Bayramı ve hac ibadetinin yapıldığı kutsal bir zaman dilimidir. Zilhicce'nin ilk 10 günü, fazileti açısından özel kabul edilir ve bu günlerde yapılan ibadetlerin sevabı kat kat artırılır. Zilhicce ayının 9. günü olan Arefe günü de oruç tutmak için önemli bir gündür. Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür.

Peygamberimiz’in zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zilhicce orucu, Zilhicce ayının başlamasıyla başlar 9. gün dahil olmak üzere oruç tutulur. Onuncu gün bayram olduğu için bugün de oruç tutulması haramdır.

ZİLHİCCE'DE NE ZAMAN KİMLER ORUÇ TUTMAZ

Hacılar, oruç tuttukları takdirde güçsüz ve yorgun düşme ihtimalleri bulunduğu takdirde, zilhiccenin 8 ve 9. günleri olan "terviye" ve "arefe" günlerinde oruç tutmamalıdır. Çünkü hac ibadetini yaparken daha zinde ve canlı olmaları, öncesinde nâfile oruç tutmuş olmalarından hayırlıdır.

2025 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı; 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Kurban Bayramı da Zilhicce'nin 10'uncu günü başlayacak ve 4 gün sürecek

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmekte. Zilhicce ayının 10. günü de Kurban Bayramı’nın ilk günü olmakta.

Zilhicce ayının ilk on gününün fazileti bu on gün içerisinde hac ibadetinin yerine getiriliyor olması İslam alemi açısından önemini artırıyor.

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