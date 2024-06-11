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Arefe günü yapılacak en hayırlı dua: Zilhicce ayında çekilecek zikirler edilecek dualar!

Zilhicce ayı, Hicri takvimin 12. ve son ayıdır. Bu mübarek ayda haccın yapılması ve Kurban Bayramı'nın kutlanması gibi önemli dini olaylar gerçekleşir. Zilhicce ayının faziletli günlerinde oruç tutmak, dua etmek ve zikir çekmek sevaptır. Peki Zilhicce ayında hangi zikirler çekilir? İşte Zilhicce ayı zikirleri ve duaları.

14:58 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 15:00 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Zilhicce ayı zikirleri
Zilhicce ayı zikirleri

Zilhicce ayının faziletlerinden yararlanarak bu mübarek günü oruç tutarak, dua ederek ve zikir çekerek geçirebiliriniz. İşte Zilhicce ayında çekilebilecek zikirler yapılacak dualar.

Arefe günü yapılacak en hayırlı dua

Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

Arefe günü yapılacak dua ve zikirler

Mübarek geceleri idrak eden mümin bu gecelerde nafile veya kaza namazı kılar, Allah’ı tesbih eder, Kur’ân okur, dua ve niyazda bulunur.

Peygamberimiz (s.a.s.); “Duaların en faziletlisi, arefe günü yapılan duadır. Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz:

Okunuşu
: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr.” Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur, O tektir, O’nun ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na aittir. O, her şeye kâdirdir” sözüdür buyurmuştur. (Tirmizî, De’avât, 126)
Anlamı
: “Allah’tan başka ilâh yoktur, O tektir, O’nun ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na aittir. O, her şeye kâdirdir” sözüdür buyurmuştur. (Tirmizî, De’avât, 126)
  • "La ilahe illallah." (Anlamı: Allah'tan başka ilâh yok.)
  • "Subhanallah." (Anlamı: Allah noksan sıfatlardan tenzih edilir.)
  • "Alhamdulillah." (Anlamı: Hamd O'na mahsustur.)
  • "Allahu Ekber." (Anlamı: Allah en büyüktür.)
  • "Estağfirullahe'l-azime be etubü ileyh." (Anlamı: Büyük ve yüce Allah'tan tövbe ederek istiğfar ederim.)
  • "Salavat-ı Şerife": Peygamber Efendimize (s.a.s.) Allah'ın rahmet ve bereketinin yağması için okunan salavatlar.
  • "Ayet-el Kürsi": Bakara Sûresi'nin 255. ayetinin tamamı.
  • "Ya Hayy, Ya Kayyum": Esma-ül Hüsna.
  • "Ya Rabbı'l Alemîn": Âlemlerin Rabbi olan Allah'a dua.
  • "Ya Rahman, Ya Rahim": Esma-ül Hüsna.

Arefe nedir?

Arefe, haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin (Arafat) diğer adıdır. Vakfe, kurban bayramının bir gün öncesi olan zilhicce ayının dokuzuncu günü burada yapıldığından bu güne yevmü arefe (arefe günü) veya Türkçe’de kısaca arefe (arife) denilmiştir. Kelime olarak “bilme, anlama, tanıma” gibi mânalara gelen bir kökten türemiş olan arefe ve Arafat kelimeleri aynı yerin adlarıdır.



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