Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, nerede, saat kaçta yapılacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, nerede, saat kaçta yapılacak?

Bu turda, 2. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım yer alacak.