Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, nerede, saat kaçta yapılacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekiminin 17 Ekim Salı günü saat 14.00'te yapılacağı duyuruldu.
Bu turda, 2. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım yer alacak.