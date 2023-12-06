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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maç sonuçları: Hangi takımları üst tura yükseldi?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Kupada bugün toplamda 16 maçtan 12’si tamamlandı ve 5. tura yükselen takımlar belli oldu. Günün devam eden maçları arasında Konyaspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor yer alıyor. Kapanış maçları ise Hatayspor - Düzcespor, Kayserispor - Van Spor FK ve Trabzonspor - Çorumspor FK arasında olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi takımlar 5. tura yükseldi? İşte 4. tur maç sonuçları.

16:28 - 6/12/2023 mercredi
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselen takımlar belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselen takımlar belli oldu.
’nda 5. tura yükselecek 12 takım belli oldu. Kupada bu akşam 4 maç daha oynanacak ve toplamda bir üst tura yükselecek 16 takım belli olacak. Günün kapanış maçında Trabzonspor - Çorum FK karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maç sonuçları ve üst tura yükselen takımlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇ SONUÇLARI

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HANGİ TAKIMLAR ÜST TURA YÜKSELDİ?

Keçiörengücü

Fatih Karagümrük

Pendikspor

Antalyaspor

Samsunspor

Alanyaspor

24 Erzincanspor

Bodrum FK

Kasımpaşa

Bandırmaspor

Kırklarelispor

Eyüpspor

Gençlerbirliği

Sakaryaspor

Adanaspor

Boluspor

Ümraniyespor

Göztepe



#Ziraat Türkiye Kupası
#4. tur
#5. tur
il y a 1 heure
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