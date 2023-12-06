’nda 5. tura yükselecek 12 takım belli oldu. Kupada bu akşam 4 maç daha oynanacak ve toplamda bir üst tura yükselecek 16 takım belli olacak. Günün kapanış maçında Trabzonspor - Çorum FK karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maç sonuçları ve üst tura yükselen takımlara haberimizden ulaşabilirsiniz.