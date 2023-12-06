Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselen takımlar belli oldu.
’nda 5. tura yükselecek 12 takım belli oldu. Kupada bu akşam 4 maç daha oynanacak ve toplamda bir üst tura yükselecek 16 takım belli olacak. Günün kapanış maçında Trabzonspor - Çorum FK karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maç sonuçları ve üst tura yükselen takımlara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇ SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇ SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HANGİ TAKIMLAR ÜST TURA YÜKSELDİ?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HANGİ TAKIMLAR ÜST TURA YÜKSELDİ?
Keçiörengücü
Fatih Karagümrük
Pendikspor
Antalyaspor
Samsunspor
Alanyaspor
24 Erzincanspor
Bodrum FK
Kasımpaşa
Bandırmaspor
Kırklarelispor
Eyüpspor
Gençlerbirliği
Sakaryaspor
Adanaspor
Boluspor
Ümraniyespor
Göztepe
#Ziraat Türkiye Kupası
#4. tur
#5. tur
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