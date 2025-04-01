Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı 2025: Bugün hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Tek maç eleme usulü ile yapılacak karşılaşmaların ardından yarı finale yükselecek takımlar belli olacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçına da sahne olacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali maç programı TFF tarafından yayınlandı. Peki bugün hangi maçlar var? Derbi ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maç programı.
Futbolda kupa maçları bu akşam başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde dört takım yarı finale kalabilmek adına sahaya çıkacak. Bugün Konyaspor-İskenderunspor maçıyla başlayacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın ise Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı ve karşılaşmalar öncesindeki son gelişmeler.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI-2025
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşaması, bugün oynanacak Konyaspor-İskenderunspor maçıyla başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, 1, 2 Nisan Çarşamba ve 3 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Çeyrek final aşamasının ilk maçında Konyaspor, İskenderunspor'u konuk edecek. Çarşamba günü Trabzonspor, sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe de derbi maçta Galatasaray'ı ağırlayacak. Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşaması, perşembe günü yapılacak Beşiktaş-Göztepe maçıyla tamamlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının programı şu şekilde:
20.30 Konyaspor - İskenderunspor
17.45 Trabzonspor - Bodrum FK
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray
20.30 Beşiktaş - Göztepe
Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin hakemi Cihan Aydın oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Konyaspor – İskenderunspor: Ozan Ergün
Trabzonspor – Bodrum FK: Zorbay Küçük
Fenerbahçe – Galatasaray: Cihan Aydın
Beşiktaş – Göztepe: Atilla Karaoğlan
Galatasaray, kupada Fenerbahçe'ye konuk olacak
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray yarın saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde son olarak deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, kupada sarı-lacivertlileri evinde eleyerek tekrar moral bulmak istiyor.
Kupa yolu
Galatasaray, Türkiye Kupası'na bu sezon grup aşamasından başladı. Sarı-kırmızılılar, C Grubu'nda Başakşehir, Konyaspor ve Boluspor ile karşılaşırken, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı. Aslan, grubunu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
Victor Osimhen 26 gol attı
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu sezon attığı gollerle sarı-kırmızılıların en golcü oyuncusu olarak yer alıyor. Osimhen, Trendyol Süper Lig'de 20, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere toplam 26 gol kaydetti. Aslan'da ayrıca Barış Alper Yılmaz ile Yunus Akgün de 11'er gol sevinci yaşadı.
Kupada goller 6 farklı isimden
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, bu gollerin hepsi farklı oyunculardan geldi. Sarı-kırmızılılarda söz konusu golleri; Alvaro Morata, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir ve Eyüp Aydın kaydetti.
Bu sezon 5 derbi oynadı
Galatasaray, bu sezon 4'ü Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam Fenerbahçe ile Beşiktaş ile 5 derbiye çıktı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan müsabakalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Son 3 maçta Kadıköy'de kaybetmedi
Galatasaray, Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığı son 3 mücadelede mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom, rakibine karşı deplasmandaki son yenilgisini ise 10 Nisan 2022 tarihinde 2-0'lık skorla yaşadı.