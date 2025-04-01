Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı 2025: Bugün hangi maçlar var?

Futbolda kupa maçları bu akşam başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde dört takım yarı finale kalabilmek adına sahaya çıkacak. Bugün Konyaspor-İskenderunspor maçıyla başlayacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın ise Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı ve karşılaşmalar öncesindeki son gelişmeler.





ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI-2025





Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşaması, bugün oynanacak Konyaspor-İskenderunspor maçıyla başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, 1, 2 Nisan Çarşamba ve 3 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.





Çeyrek final aşamasının ilk maçında Konyaspor, İskenderunspor'u konuk edecek. Çarşamba günü Trabzonspor, sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe de derbi maçta Galatasaray'ı ağırlayacak. Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşaması, perşembe günü yapılacak Beşiktaş-Göztepe maçıyla tamamlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak.





Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının programı şu şekilde:

1 Nisan Salı:

20.30 Konyaspor - İskenderunspor

2 Nisan Çarşamba:

17.45 Trabzonspor - Bodrum FK

20.45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 Nisan Perşembe:

20.30 Beşiktaş - Göztepe

Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler





Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin hakemi Cihan Aydın oldu.





TFF'den yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:

1 NİSAN SALI

Konyaspor – İskenderunspor: Ozan Ergün

2 NİSAN ÇARŞAMBA

Trabzonspor – Bodrum FK: Zorbay Küçük

Fenerbahçe – Galatasaray: Cihan Aydın

Beşiktaş – Göztepe: Atilla Karaoğlan





Galatasaray, kupada Fenerbahçe'ye konuk olacak





Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray yarın saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde son olarak deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, kupada sarı-lacivertlileri evinde eleyerek tekrar moral bulmak istiyor.





Kupa yolu

Galatasaray, Türkiye Kupası'na bu sezon grup aşamasından başladı. Sarı-kırmızılılar, C Grubu'nda Başakşehir, Konyaspor ve Boluspor ile karşılaşırken, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı. Aslan, grubunu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.





Victor Osimhen 26 gol attı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu sezon attığı gollerle sarı-kırmızılıların en golcü oyuncusu olarak yer alıyor. Osimhen, Trendyol Süper Lig'de 20, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere toplam 26 gol kaydetti. Aslan'da ayrıca Barış Alper Yılmaz ile Yunus Akgün de 11'er gol sevinci yaşadı.





Kupada goller 6 farklı isimden

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, bu gollerin hepsi farklı oyunculardan geldi. Sarı-kırmızılılarda söz konusu golleri; Alvaro Morata, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir ve Eyüp Aydın kaydetti.





Bu sezon 5 derbi oynadı

Galatasaray, bu sezon 4'ü Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam Fenerbahçe ile Beşiktaş ile 5 derbiye çıktı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan müsabakalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.





Son 3 maçta Kadıköy'de kaybetmedi

Galatasaray, Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığı son 3 mücadelede mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom, rakibine karşı deplasmandaki son yenilgisini ise 10 Nisan 2022 tarihinde 2-0'lık skorla yaşadı.



