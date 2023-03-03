Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sonrasında 3 Mart’a kadar ara verilen Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta heyecanı yarın başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ligden çekilen takımlarla maçı olan Galatasaray, Adana Demirspor ve İstanbulspor ise haftayı BAY geçecek. Peki Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın fikstürü.