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Kupada çeyrek final tarihleri açıklandı

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Spor Toto Süper Lig, 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları ertelenmişti. Ertelenen maçlar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıklama yaparak çeyrek final müsabakalarının yeni tarihini duyurdu. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

10:43 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının yeni tarihini duyurdu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, deprem nedeniyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının 4, 5 ve 6 Nisan tarihinde oynanacağını açıkladı.


Türkiye Futbol Federasyonu Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının yeni tarihini duyurdu. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının 4,5 ve 6 Nisan’da oynanacağı aktarıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:


"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır.

Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir."



#Ziraat Türkiye Kupası
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Kahramanmaraş
#deprem
#TFF
#çeyrek final
2 saat önce
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Kupada çeyrek final tarihleri açıklandı
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