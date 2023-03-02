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Yılport Samsunspor 24. haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor

Spor Toto 1. Lig’de 24. hafta heyecanı yarın başlıyor. Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ara verilen lig Göztepe - Boluspor karşılaşmasıyla start verecek. Eyüpspor ve Manisa Futbol Kulübü deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor ile oynaması sebebiyle bu haftayı BAY geçecek. Peki Yılport Samsunspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynayacak? İşte maç detaylar.

14:41 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor

Spor Toto 1. Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eyüpspor’un BAY geçtiği haftada Yılport Samsunspor haftayı kayıpsız tamamlama peşinde olacak.

YILPORT SAMSUNSPOR’UN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Yılport Samsunspor Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında evinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek.
Saat 19.00
’da başlayacak karşılaşma
TRT SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPORLU SİNAN OSMANOĞLU, SAMSUNSPOR MAÇINI DEĞERLENDİRDİ

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu, "Maçın önemini biliyor ve buna göre hazırlanıyoruz. Ümidimiz galibiyet ile dönmek." dedi.

Sinan Osmanoğlu, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin herkesi derinden yaraladığını belirterek, "Ülkemizin başı sağolsun. Ülke olarak büyük bir felaket yaşadık. Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizi çok zor bir süreci geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Lige verilen aranın ardından yeniden çalışmalara başladıklarına işaret eden Osmanoğlu, şunları söyledi:

"Samsunspor maçına hazırlanmaya çalıştık. Yeni gelen transferlerin uzun süre takımla beraber çalışma, uyum sağlama adına faydası olacağını düşünüyorum. Kritik, önemli bir maç. Çaykur Rizespor sürekli hedefi olan bir takım. Şampiyonluğu isteyen bir takım. Bu da benim buraya gelmemde etken. Ben de bu hedefe ulaşmak için katkı vermek istiyorum. Maçın önemini biliyor ve buna göre hazırlanıyoruz. Ümidimiz galibiyet ile dönmek."

Osmanoğlu, şampiyonluk yarışının uzun süre devam edeceğini kaydederek, "Takımlar birbirine yakın. Buralarda soğukkanlı olmak lazım. Maç maç bakmak lazım. Her hafta yeni bir final. Puan kaybında geri düşüyorsunuz, bir galibiyet ile yukarı çıkıyorsunuz. Puan kayıpları olacaktır. Biz kendi açımızdan düşünüp konsantre olacağız. Her maçı ayrı düşünüp kazanmaya çıkacağız. Hedefe sonunda ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU





#Yılport Samsunspor
#Spor Toto 1. Lig
#24. hafta
#Göztepe
#Boluspor
38 dakika önce
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Yılport Samsunspor 24. haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor
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