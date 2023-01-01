Spor Toto 1. Lig 21. haftasında Adanaspor evinde Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 32’ Samuel Tetteh, 48’ Ahmethan Köse, 56’ Fatih Aydın ve 90+9’ Doğukan Emeksiz’den geldi. Bu sonuçla Adanaspor puanını 22’ye çıkararak 12. sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise 13 puanla 18. sırada yer aldı. Adanaspor - Yeni Malatyaspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna ulaşmak için haberimize göz atabilirsiniz.