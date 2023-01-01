Spor Toto 1. Lig 21. haftasında lider Eyüpspor evinde Yılport Samsunspor’u konuk etti. Dev maçta Yılport Samsunspor rakibini 3 farklı skorla yenerek liderliğe bir adım daha yaklaştı. 4-1 biten maçta golleri dakika 14’ Zeki Yavru (pen.), 17’ Sinan Kurt, 65’ Douglas Tanque, 86’ Gaetan Laura ve 90+1’ Ahmet Sagat kaydetti. Bu sonuçla Yılport Samsunspor puanını 38’e çıkararak liderle arasındaki puan farkını 3’e indirdi. Eyüpspor - Yılport Samsunspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
9:54 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Eyüpspor 1-4 Yılport Samsunspor
Spor Toto 1. Lig 21. haftasında Eyüpspor ve Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Yılport Samsunspor deplasmanda rakibin 4-1 mağlup etti.
EYÜPSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ
Eyüpspor - Yılport Samsunspor maç özetini izlemek için
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