Spor Toto 1. Lig 21. haftasında Adanaspor evinde Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 32’ Samuel Tetteh, 48’ Ahmethan Köse, 56’ Fatih Aydın ve 90+9’ Doğukan Emeksiz’den geldi. Bu sonuçla Adanaspor puanını 22’ye çıkararak 12. sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise 13 puanla 18. sırada yer aldı. Adanaspor - Yeni Malatyaspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna ulaşmak için haberimize göz atabilirsiniz.
9:44 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Adanaspor 2-2 Yeni Malatyaspor
Spor Toto 1. Li 21. haftasında Adanaspor ve Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.
ADANASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖZETİ
Adanaspor - Yeni Malatyaspor maç özetini izlemek için
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