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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura sonuçları belli oldu: Hangi takım hangi takımla eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur eleme eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimine 4. eleme turu müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor olmak üzere toplam 32 ekip katıldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turda hangi takım hangi takımla eşleşti? 5. tur maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

15:19 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 15:21 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur eleme eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur eleme eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "
'nın formatını değiştireceğiz. Bitmek üzere. En yakın zamanda kupanın yeni formatını kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. turda hangi takım hangi takımla eşleşti? İşte detaylar.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş-Eyüpspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Tuna Tarım Kırklarelispor

RAMS Başakşehir-Boluspor

Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor

EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü

Fenerbahçe-Adanaspor

Galatasaray-Ümraniyespor

Gaziantep FK-Bodrumspor

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor

Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor

Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor

Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe

Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor

Trabzonspor-Manisa FK

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakaları, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ: "ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NIN FORMATINI DEĞİŞTİRECEĞİZ.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekiminde yaptığı açıklamada, "Futbolun marka değerini yükseltmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Kupa, en değerli markalarımızdan biri. Çok özel bir kupadan bahsediyoruz. Futbolun tutkusunun, coşkusunun ve fair play ruhunun burada yansıtılmasını istiyoruz. Çekişmeli ve heyecan dolu müsabakalar oynandı. 32 takıma başarılar diliyorum. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın formatıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyoruz. Kupanın formatını da değiştireceğiz. Bitmek üzere. En yakın zamanda kupanın yeni formatını kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacağını hatırlatan Başkan Büyükekşi, "Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız." şeklinde konuştu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇ SONUÇLARI



#Ziraat Türkiye Kupası
#TFF
#5. tur
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