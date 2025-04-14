Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşanan zirai don olaylarıyla ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada son günlerde hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonrası tarihin en büyük zirai don olaylarından birinin yaşandığını belirten Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak, son yılların en geniş alanı kapsayan bu don olayı sonrasında da üretimin devamlılığını sağlamak üzere üreticilerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Hangi illerde zirai don yaşandı?

Türkiye genelinde nisan ayında hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve kar yağışının yaşandığı 36 ilde zirai dondan pek çok tarım ürünü etkilendi.

Samsun

Türkiye genelinde nisan ayında hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve kar yağışının yaşandığı 36 ilde zirai dondan pek çok tarım ürünü etkilendi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son günlerde kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle 36 ilde zirai don yaşandı.

Malatya, Elazığ

Zirai don, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden kayısıyı da etkiledi. Malatya'da kayısı ağaçları zirai don nedeniyle zarar gördü.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, zirai don nedeniyle ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yaptı.

Yavuz, toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zirai donun başta kayısı olmak üzere birçok tarım ürününde zarara neden olduğunu belirterek, "Zarar tespit çalışmaları sahada yapılmaya başlandı." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde inceleme yaptı.

Er, "Malatya, gerçekten çok büyük zirai don olayı ile karşı karşıya kaldı. Malatya merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 6-7 dereceye kadar düştü. Rakımı yüksek bölgelerimizde sıcaklık daha da fazla düşmüştür. İklim koşulları dünya kayısı ticaretinin en önemli ili olan Malatya kayısısına çok büyük bir darbe vurmuş oldu." diye konuştu.

Elazığ'da başta badem, üzüm ve kayısı olmak üzere meyve ağaçları zirai dondan etkilendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, oluşan zararın tespiti için çalışma başlattı.

Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünün muhtarı Hadi Fırat, köyde zirai dondan meyve ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek, "Gece kar yağışından sonra don yaşandı. Bundan dolayı meyve ağaçları zarar gördü. Meyveler dondan karardı, çiçekler de döküldü." dedi.

Manisa, İzmir, Uşak, Denizli

Manisa'da başta Saruhanlı, Turgutlu, Salihli, Alaşehir olmak üzere pek çok ilçede sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, üzüm bağları ve tarım alanlarında zarara yol açtı.

Kentte üzümün dışında, kiraz ve kayısı ağaçlarının yanı sıra domates, kavun, karpuz gibi ürünlerin de zirai dondan etkilendiği belirtildi.

Turgutlu Ovası'nda zarar gören üzüm bağlarında hasar tespit çalışması başlatıldı.

İzmir'in Menemen, Aliağa ve Selçuk ilçelerinde üzüm bağları, Kemalpaşa ilçesinde ise kiraz ağaçları zirai dondan etkilendi. Bölgede zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Uşak'ta zirai don nedeniyle 74 bin 439 alanda üretim yapılan badem, ceviz, kayısı, erik, üzüm ve vişne ağaçlarında büyük oranda zararın oluştuğu belirtildi.

Denizli'nin Pamukkale, Güney ve Çal ilçelerinde elma, kayısı ve üzüm bahçeleinde soğuk hava nedeniyle zararlar oluştu.

Bursa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde de zirai don nedeniyle meyve ağaçları zarar gördü.

Mudanya Ziraat Odası Başkanı Zekai Samast, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşanan don olayının üreticileri zor durumda bıraktığını kaydetti.

Meyve ağaçlarında yüzde 50'ye yakın hasarın olduğunu belirten Samast, "Üzüm bağları ve şeftali ağaçlarında büyük kayıplar var. Çiftçilerimizin desteklenmesi şart." ifadesini kullandı.

Işıklı Mahallesi Muhtarı Tarık Şengül ise özellikle incir arazilerinde büyük zarar oluştuğunu söyledi.

Üretici Mehmet Adıgüzel de 800'den fazla incir ağacının çiçeklenme döneminde zirai don nedeniyle zarar gördüğünü dile getirdi.

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ ise zirai donun ardından sahada incelemelere başladıklarını bildirdi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kiraz ve ceviz bahçeleri zirai don nedeniyle zarar gördü. Bilecik'in Osmaneli ve İnhisar ilçesinde de özellikle şeftali ağaçları başta olmak üzere birçok meyve ağacı zirai dondan etkilendi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde zirai don, elma başta olmak üzere üzüm ve Trabzon hurmasını etkiledi.

Yalova'da zirai dondan Altınova ilçesi ağırlıklı olmak üzere ilk verilere göre kivi, erik ve Trabzon hurması etkilendi. Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere ile diğer ilçelerde de zirai don nedeniyle zarar gören ürünlerin belirlenmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı bildirildi.

Tekirdağ'da filiz vermeye başlayan üzüm bağlarında etkili olan zirai don nedeniyle zarar oluştu.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekiplerince Şarköy ilçesinde üzüm bağlarında inceleme yapıldı.

Yapılan incelemelerde bağların zarar gördüğü tespit edildi. Üzüm üreticileri, zirai dona karşı tedbir alması konusunda bilgilendirildi.

Niğde, Karaman

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de soğuk hava ve zirai don nedeniyle elma bahçeleri zarar gördü.

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, "Geçen yıl sıcaklık, bu yıl da 11 Nisan'da böyle bir soğuğun olması gerçekten çok yaşadığımız bir şey değil. Geçen sene 350 bin tonlara düştük, bu yıl onun da aşağısına düşeceğiz. Öyle gözüküyor. Gerçekten çok ekstrem bir soğuktu." diye konuştu.

Karaman'da zirai don nedeniyle elma ağaçları zarar gördü.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bahçelerdeki inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle elma ağaçlarında zarar oluştuğunu söyledi.

Karaman'da yaklaşık 250 bin dekar alanda 16 milyon elma ağacıyla üretim yapıldığını anlatan Bayram, "Elma bahçelerinde sabaha kadar üreticilerle diyalog halindeydik. Üreticiler ellerinden geldiği kadar önlemler almaya çalıştı. Bahçelerde pervaneler çalıştırıldı, lastik ve saman balyası yakıldı. Sulama da yapıldı. Tabii bunlar yeterli olmadı." dedi.

Bayram, elma bahçelerindeki hasar tespit çalışmalarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacağını dile getirdi.

Aksaray, Konya, Kırşehir

Zirai don, Aksaray'da domates ve biber seralarıyla ekimi yapılan ayçiçeği ve şeker pancarını etkiledi.

Konya'da meyve bahçeleri ve bazı tarım ürünleri zirai dondan etkilendi. Ekiplerin sahada incelemeleri devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesi ile bölgede bulunan ceviz bahçeleri zirai dondan etkilendi.

Sakarya, Karabük, Düzce, Bolu

Sakarya'nın Geyve, Pamukova ve Taraklı ilçelerinde meyve sebzeler zirai dondan zarar gördü.

Fındık bahçelerinin de yoğunlukta bulunduğu ilde dondan zarar gören ürünlerin oransal tespiti için ilgili kurumların yetkilileri tarafından çalışma yürütülüyor.

Adapazarı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ateş, Sakarya genelinde meyve ve sebzelerin büyük oranda zirai dondan zarar gördüğünü söyledi.

Don nedeniyle meyve yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Pamukova, Geyve ve Taraklı ilçelerinde zararın görüldüğünü belirten Ateş, "Özellikle üzüm, erik, ayva, şeftali, cevizde zarar büyük. Fındıklar da zarar gördü, fındıklardaki zarar tespit çalışmaları sürüyor." dedi.

Karabük'te son günlerde etkisini gösteren zirai dondan özellikle meyve ve bağ alanları etkilendi.

Sıcaklık kent merkezinde sıfırın altında 2 dereceye, ilçelerde ise 5 dereceye kadar düştü.

Zirai dondan en çok ceviz ağaçları ve bağ alanları zarar gördü. Kiraz, armut ve elma da zarar gören ürünler arasında yer aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasar tespit çalışmalarına başladı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde fındık başta olmak üzere yaban mersini, frambuaz ve frenk üzümü gibi meyveler zirai dondan etkilendi.

Yığılca ve Kaynaşlı ilçeleri başta olmak üzere bölgedeki fındık ağaçlarının zirai dondan etkilendiği tespit edildi.

Bolu'da 11-12 Nisan'da il genelinde sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü bölgelerde 12-14 saat süreyle zirai don olayı yaşandı. Elma, armut, kiraz ve asmalar ile fındık, zirai dondan zarar gördü.

Zirai dondan en çok Seben, Mudurnu ve Göynük ilçelerinin etkilendiği bildirildi.

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun

Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, kentin yüksek kesimlerinde zirai don yaşandığını kaydetti.

Pehlevan, fındık başta olmak üzere diğer meyvelerde etkili olan zirai dona ilişkin, "Gözlemlediğimiz kısmi bir hasar var. Bir süre sonra yapılacak çalışmalarda ne kadar hasar olduğu daha net bir şekilde tespit edilecektir." dedi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, soğuk hava ve zirai don nedeniyle fındık bahçelerinin zarar gördüğünü söyledi.

Ekiplerin incelemelerini sürdürdüğünü dile getiren Yılmaz, "Oluşan sıcaklık değerlerinden hareketle 250 rakıma kadar zirai don olmadı. Sıcaklık sıfırın altında 2 ve 4 derece olan 250 ile 500 rakım arasında kısmen ve bazı lokal yerlerde fındık bahçeleri zirai dondan olumsuz etkilendi. 500 rakım ve üzerinde hava sıcaklıkları sıfırın altında 8 ile 10 dereceleri gördüğü için fındık bahçeleri zarar gördü." diye konuştu.

Yılmaz, hasar boyutlarının tam anlamıyla birkaç hafta içerisinde anlaşılabileceğini kaydetti.

Rize'de nisan ayında etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle çay bahçeleri zarar gördü.

Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, zirai dondan çay bahçelerinin etkilendiğini ifade ederek, "Son günlerde kentte görülen kar yağışı ve hissedilen soğuktan nedeniyle erken filizlenen çay bahçeleri maalesef bu durumdan olumsuz etkilendi." dedi.

Arslan, çay bahçelerinin güneş alan sahil bölgelerinde daha erken filizlendiğini sözlerine ekledi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, bölgede etkili olan kar yağışı sonrası fındık bahçelerinde zirai don yaşandığını belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, bahçelerde yaptıkları gözlemler sonucu zirai donun 500 ve üzeri rakımda etkili olduğunu, bahçelerdeki durumun ilerleyen günlerde netlik kazanacağını ifade etti.

Kahramanmaraş, Adıyaman

Kahramanmaraş'ta son günlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düşmesi nedeniyle oluşan zirai don, tarım alanlarına zarar verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde elma, ayva, ceviz, badem, kayısı, Antep fıstığı, kiraz, üzüm ve zeytin ürünleri zirai dondan etkilendi.

Ekiplerin sahada zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük badem üretim merkezlerinden biri olan Adıyaman'da, son günlerde yaşanan soğuk hava ve zirai don nedeniyle badem ağaçları zarar gördü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezi ile 8 ilçede yürüttüğü zarar tespit çalışmaları sürüyor.

Erzincan, Erzurum, Tunceli

Erzincan kent merkezi ile Üzümlü ilçesinde kayısı ve kiraz, Kemaliye ilçesinde ceviz, badem ve üzüm ile bazı sebze fideleri, Tercan ilçesinde meyve ağaçları ve hububat alanları, Kemah ilçesinde ceviz, kayısı başta olmak üzere bazı meyve türleri, Refahiye ilçesinde kayısı, kiraz ve erik ağaçları, Çayırlı ilçesinde vişne bahçeleri ve İliç ilçesinde kayısı, ceviz, armut, kiraz, badem, yulaf zirai dondan etkilendi.

Erzurum'da zirai dondan arpa ve kayısının etkilendiği öğrenildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki dut bahçeleri zirai dondan etkilendi.

Amasya, Tokat, Çankırı, Çorum

Amasya Valiliği, ilde yaşanan zirai don olayına ilişkin hasar tespit ve raporlama çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ülke geneliyle eş zamanlı olarak Amasya'da da etkili olan soğuk hava ve kar yağışının tarım alanlarında zirai dona neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, başta kiraz ve ceviz olmak üzere, şeftali, elma, kayısı, nektarin gibi birçok meyve üretim alanının zirai dondan olumsuz etkilendiği belirtildi.

Suluova Tarım ve Orman İlçe Müdürü Tacettin Özmen, meyve ağaçların büyük oranda zarar olduğunu söyledi.

Ekiplerin sahada zarar tespiti çalışmaları yürüttüğünü belirten Özmen, ilçe genelindeki tam tespitin ilerleyen günlerde ortaya çıkacağını kaydetti.

Tokat genelinde yaşanan zirai don nedeniyle meyve ağaçlarında büyük zarar oluştu.

Ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Çankırı'da 11-12 Nisan'da etkili olan soğuk hava dolayısıyla kiraz, elma, erik, badem, ceviz ağaçları ile üzüm bağları zirai dondan etkilendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri il genelinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü Çorum'da meyve ağaçları büyük oranda zirai dondan etkilendi.

Oğuzlar ilçesindeki ceviz ağaçlarının zirai dondan etkilendiği öğrenildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasar tespit çalışmalarına başladı. Net hasarın hafta içi belirlenmesi bekleniyor.

Kastamonu, Samsun

Kastamonu kent merkezi ve ilçelerde fındık, elma, armut, ceviz ve erik ağaçları zirai dondan etkilendi. Kent genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, son günlerde sahil kuşağındaki ilçelerde 500 rakım ve üzeri alanlarda sıcaklığın sıfırın altında 5,8 dereceye kadar düştüğünü söyledi.

Bu sıcaklık düşüşlerinin özellikle ekonomik değeri önemli tarım ürünü olan fındık alanlarında zarara neden olduğunu ifade eden Sağlam, "Şu anda bölgede kar örtüsü mevcut olup gerçek zarar kar örtüsünün kalkmasıyla netleşecektir." dedi.