Dişlerin doğa yakın kaplama yapılması tedavisi ile görünümleri bambaşka bir hal alır. Diş kaplama işlemlerine genellikle porselen kaplama yapılmaktadır. Bu kaplamalar metal destekli ve metal desteksiz olarak iki ayrı şekilde uygulanır.

Daha hoş gülümsemeler içinde olan insanların diş doktorları da hasta memnuniyeti açısından daha estetik tedavi arayışı içerisine girerler. Bu ihtiyaca karşılık zirkonyum metalinden üretilen beyaz renkli kaplama olarak karşımıza zirkonyum diş çıkar. Zirkonyum diş kaplaması daha estetik daha hoş gülümsemeler için en ideal yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Alt yapısında zirkonyum olan bu tedavi yöntemi saf mineral yerine zirkonya seramiği halinde getirilip özel fırınlarda işlenmesi sonucu oluşur.

Metal desteksiz kaplama olan zirkonyum metal destekli kaplamalara göre daha doğal bir görünüm sağlar. istanbuldisestetik.com sitesinde zirkonyum kaplama ve diğer tüm diş kaplama türleri hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda sayfayı incelediğinizde ağız ve diş sağlığı konusunda ayrıntılı çözümleri açıklamaları ile inceleme şansınız vardır. Konusunda uzman kadrosu ile hazırlanan sitede poliklinikte yapılan tüm tedaviler görseller ile açıklanmış ve sizlerin hizmetine sunulmuştur.

Zirkonyum Diş Kaplamanın Avantajları Nelerdir?

Zirkonyum diş kaplamalarının en öneli özelliği ışık geçirgenliğine sahip olması nedeni ile diş etlerinde koyu bir renk oluşturmamasıdır. Diğer porselen kaplamalarda yaşanan diş etlerinde koyu bir renk yaşama ihtimaliniz çok yüksektir. Bunun sebebi ise ışık yansımasıdır. Ayrıca mat görüntüsü sebebi ile zirkonyum kaplama doğala en yakın diş kaplamasıdır. Orjinal dişe en yakın şekilde estetik olarak son derece güzel bir görünüm sağlar. Aynı zamanda diş sağlığı içinde son derece faydalı olan bu kaplama diş etleri ile çok uyum sağlamaktadır. Metal destekli kaplamalarda yaşanan diş eti rahatsızlıklarını zirkonyum kaplamada yaşamazsınız.

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Ağız ve diş sağlığının özellikle son yıllarda daha dikkatle önem kazanması inkar edilemez gerçektir. Vücudumuzun sağlığı için de iyi bakmamız gereken dişlerimizle ilgili her türlü tedavi ve görünüm güzelliği için yapılabilecek işlemleri istanbuldisestetik.com ve polikliniğinde bulabilirsiniz. Diş sağlığının önemi tartışılmazdır. Yalnız bu hususta önemli olan diş doktorunuzun ve gittiğiniz polikliniğin özellikleri karşınıza çıkar. Alanında uzman kadrosu ile istanbuldisestetik.com da istediğiniz açıklamalara ulaşabilirsiniz. Uzman doktorlar sizleri muayene ettiğinde klinikte yapabilecekleri tedavi yöntemini şahsına özel olarak sizlerin onayına sunmaktadır.

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İmplant Diş

Kaybedilmiş bir dişin yerine diş eklenmesi şeklinde gerçekleşir. Bu yöntem ile şahsıların çeşitli nedenler ile kaybettikleri dişlerin yerine dişin halk dili ile vidalanarak hareketsiz şekilde yerleştirilmesidir. Ağrı ve sızı hissetmeden yapılan bu işlem istanbuldisestetik.com sayfasından bilgi alarak konu ile ilgili poliklinik ziyareti ne giderek diş ile ilgili size önerilecek ya da önerilmiş tedavi yöntemleri ile ilgili şahsen de bilgi alabilirsiniz.

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Lamine Diş Uygulaması

Lamine diş uygulaması ile dişlerin daha beyaz görünümü sağlanmaktadır. İnci gibi dişlere kavuşmak için başka bir sorun yok ise lamine diş uygulaması yapılır.

Emax Diş

Son yıllarda göz önünde olan insanların dişle sağlığı ve estetik görünüm için başvurduğu bir yöntemdir. istanbuldisestetik.com incelediğinizde en doğru çözümü bulacağınıza emin olabilirsiniz.

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