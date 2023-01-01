Zonguldak 25,1 dereceyle dün Türkiye'nin en sıcak ili oldu
Türkiye'de dün en yüksek hava sıcaklığı, 25,1 dereceyle Zonguldak'ta ölçüldü. En sıcak ikinci yeri 24,9 dereceyle Bursa'nın Mudanya, üçüncü yeri ise 24,4 dereceyle Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi oldu. Öte yandan bugün de hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı Alaplı ilçesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahilde, park ve bahçelerde vakit geçirdi. Zonguldak 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
16:37 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Zonguldak 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar" verilerine göre, Zonguldak dün Türkiye'nin en sıcak ili olarak kayıtlara geçti.
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