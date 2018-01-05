Zonguldak'ta trafik kazası : 23 yaralı

Zonguldak haberleri: Zonguldak'ta meydana gelen kazada yaralı sayısı 23'e çıktı. Kaza Zonguldak-İstanbul karayolunun Ereğli Ören Mahallesi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Yunus Aydın (34) idaresindeki 67 LG 217 plakalı minibüs, önündeki Ramazan Okumuş’un (36) kullandığı 67 TR 207 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlanarak takla attı. Bu sırada kazayı görerek duran Vedat Tancan idaresindeki 67 AU 145 plakalı araca arkadan gelen Erdil Şen idaresindeki 67 TC 782 plakalı otomobil çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden çok sayıda ambulans minibüsten çıkarttıkları maden işçileri Fatih Turgut (33), İbrahim Kalaycı (47), İbrahim Özmen (38), Oğuzhan Uçar (35), Hikmet Doğan (38), Muzaffer Alparslan (38), Osman Yılmaz (37), Sefer Karakaya (44), Metin Erden (45), Muharrem Üstündaş (35), İsmail Turhan (39), Abdullah Yılmaz (33), Mevlüt Bozkurt (56), Turan Özel (44) ve Mahmut Karahan’ı (40) Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan bazıları ise sivil araçlarla hastanelere taşınırken, 4 yaralı özel hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan toplam 23 kişiden sadece maden işçisi Fatih Durgut’un hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise tedavilerinin ardından taburcu edilecekleri öğrenildi.

Kazaya ilişkin olarak gazetecilere bilgi veren yakınlardaki bir iş yerinde çalışan Zeki Öğüt, ses duyması üzerine kaza olduğunu gördüğünü ve hemen olay yerine gelerek minibüsten yaralıları çıkarttığını söyledi. Öğüt konuşmasında “Biz yaralıları çıkartırken o anda da başka bir kaza oldu. Minibüsteki arkadaşlar madenden çıkmışlar. Benim bildiğim kadarı ile biz yaralı olarak 10 kişi çıkardık" dedi.

Hastaneye gelerek yaralı işçilerin durumlarını öğrenip geçmiş olsun dileğinde bulunan Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, sadece bir maden işçisinin hayati tehlikesi bulunduğunu diğerlerinin durumlarının iyi olduğunu söyledi. Eşitmez gazetecilere yaptığı açıklamada “Gece vardiyasından çıkan maden işçisi arkadaşlarımızı taşıyan servis aracımız öndeki aracın kaza yapması sonucu şarampole yuvarlanmış. Araçta 17 arkadaşımız vardı. 14 tanesi muhtelif yerlerinden yaralı, bir arkadaşımızın durumu ciddi. O’nunda bilinci yerinde Allah’a şükür. Hepsiyle şuanda ilgileniliyor. En sevindirici tarafı ölenin olmaması. Arkadaşımızın bilinci yerinde. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur diye ümit ediyorum” dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri trafiğe kapanan yolu kaza yapan araçların kaldırılması ile yeniden açtı. Yaralıların tedavileri farklı hastanelerde devam ederken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.