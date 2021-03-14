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14 Mart bugün hangi maçlar var? 14 Mart 2021 Pazar TFF Süper Lig Fikstür: Bugün kimin maçı var?

Futbol severlerin çoğunlukta olduğu spor dünyasındaki bugünün maçları yakından takip ediliyor. 14 Mart 2021 Pazar TFF Süper Lig’te bugün kimin maçı var sorusunun yanıtını haberimizde derledik. Günün en son maçı olarak akşam saat 19’da yapılacak Fenerbahçe Gençlerbirliği mücadelesi yer alıyor. Peki, 14 Mart Bugün Hangi Maçlar Var? 14 Mart 2021 Pazar TFF Süper Lig Fikstür: bugün kimin maçı var?

Haber Merkezi Yeni Şafak
14 Mart Bugün Hangi Maçlar Var? Bugün kimi maçı var?
14 Mart Bugün Hangi Maçlar Var? Bugün kimi maçı var?

Pazar gününün vazgeçilmez soruları arasında yer alan “14 Mart bugün hangi maçlar var, Süper Lig’de bugün kimin maçı var” gibi sorular sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Özellikle futbol takımları bugünün maçları için antreman süreçlerini tamamladılar. Günün önemli maçları arasında liderliğe oynayan Fenerbahçe ve rakibi Gençlerbirliği mücadelesi yer alıyor. Bu mücadele akşam saat 19:00’da yayınlanacak. Peki bugün hangi maçlar var 14 Mart 2021? Bugün kimin maçı var, hangi maç hangi kanalda? Süper Lig 14 Mart maç programı ve Süper Lig Fikstür detayları haberimizde…

14 MART BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

İşte, 14 Mart 2021 Pazar TFF Süper Lig Fikstür: Günün maçları:

Anakaragücü – Göztepe: Bugün saat 13.30’te.

Gaziantep FK – Denizlispor: Bugün saat 16.00’da.

BB Erzurumspor – Trabzonspor: Bugün saat 16.00’da.

Fenerbahçe – Gençlerbirliği: 19.00’da.

14 MART PAZAR YABANCI MAÇLAR

BOLOGNA – SAMPDORIA: Bugün saat 4:30 | beIN SPORTS HD 4

PARMA – ROMA: Bugün saat 17:00’da. | beIN SPORTS HD 3

TORINO – INTER: Bugün saat 17:00’da. | beIN SPORTS HD 4

CAGLIARI – JUVENTUS: Bugün saat 20:00’da. | beIN SPORTS HD 3

MILAN – NAPOLI: Bugün saat 22:45’da. | beIN SPORTS HD 3)

ANGERS – SAINT-ETIENNE: Bugün saat 15:00’da. | beIN SPORTS HD 4

Bugün Tek Renkte Buluştular: Takımların 14 Mart 2021 Tıp Bayramı Mesajları
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