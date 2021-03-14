Bugün Tek Renkte Buluştular: Takımların 14 Mart 2021 Tıp Bayramı Mesajları

Tıp Bayramı, 1827 yılından 2021 yılına kadar sadece Türkiye'de kutlanan ve sağlık sektöründe çalışanların sorunlarına dikkat çekilen gündür. Tüm dünyada etkili olan corona virüsü ile mücadele ederken sağlık çalışanlarına olan ihtiyacımız ve güvenimiz bugünler de daha çok arttı. Bugün onları unutmayan spor camiası Tıp Bayramı mesajları yayınlayıp tek yürek oldular. Bizlere de o mesajları biraraya getirip sizlere sunmak kaldı. İşte takımların paylaştığı 14 Mart Tıp Bayramı Mesajları

14 MART TIP BAYRAMI MESAJLARI

Gece gündüz demeden özellikle bugünlerde canhıraş çalışan sağlık çalışanları bu özel günde en güzel mesajları hak ediyorlar. Bu değerli günü fırsat bilen takımlarda onları unutmadı ve sağlıkçıların Tıp Bayramı’nı özel mesajlarla kutladı. İşte spor kulüplerinin Tıp Bayramı Mesajları:

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Fenerbahçe Tıp Bayramı Mesajı:

Koronavirüs ile mücadelemizde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, bizler için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız.



14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun! pic.twitter.com/85AnMscB1d — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 14, 2021

Beşiktaş Tıp Bayramı Mesajı:

Bizler için gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapan, Covid-19’un tedavisi için yoğun mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarının #14MartTıpBayramı kutlu olsun.



Sizlere minnettarız... pic.twitter.com/yMEXCLzYNR — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 14, 2021

Trabzonspor Tıp Bayramı Mesajı:

Değerli doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, fedakarlıklarınızın önünde saygıyla eğiliyoruz... pic.twitter.com/d66cLwxm8n REKLAM March 13, 2021

Başakşehir Tıp Bayramı Mesajı:

Pandemi sürecinde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan kahraman doktor ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız. #14MartTıpBayramı Kutlu Olsun!@MedipolSaglik

pic.twitter.com/zqBeRL57Bx — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) March 14, 2021

Gaziantep FK Tıp Bayramı Mesajı:

Pandemi sürecinde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan kahraman doktor ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız. #14MartTıpBayramı Kutlu Olsun!@MedipolSaglik

pic.twitter.com/zqBeRL57Bx — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) March 14, 2021

Göztepe Spor Kulübü Tıp Bayramı Mesajı:

Başta sağlık ekibimiz olmak üzere insan hayatı için gece gündüz fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/vNw1kV3V4k REKLAM March 14, 2021

Hatayspor Tıp Bayramı Mesajı:

Sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun🩺#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/EcnY0vcgAo — Hatayspor (@Hatayspor_FK) March 14, 2021