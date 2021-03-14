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Bugün Tek Renkte Buluştular: Takımların 14 Mart 2021 Tıp Bayramı Mesajları

Bazen yeşil sahalarda, bazen parke zeminlerde, bazen de toprak üstünde farklı renklerle kıyasıya mücadele eden takımlar 14 Mart Tıp bayramı için bugün tek renkte buluştular. Türkiye’nin önde gelen kulüpleri Tıp Bayramı mesajları yayınladı. İşte, takımların 14 Mart Tıp Bayramı mesajları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Spor Camiasından Tıp Bayramı Mesajları
Spor Camiasından Tıp Bayramı Mesajları

Tıp Bayramı, 1827 yılından 2021 yılına kadar sadece Türkiye'de kutlanan ve sağlık sektöründe çalışanların sorunlarına dikkat çekilen gündür. Tüm dünyada etkili olan corona virüsü ile mücadele ederken sağlık çalışanlarına olan ihtiyacımız ve güvenimiz bugünler de daha çok arttı. Bugün onları unutmayan spor camiası Tıp Bayramı mesajları yayınlayıp tek yürek oldular. Bizlere de o mesajları biraraya getirip sizlere sunmak kaldı. İşte takımların paylaştığı 14 Mart Tıp Bayramı Mesajları

14 MART TIP BAYRAMI MESAJLARI

Gece gündüz demeden özellikle bugünlerde canhıraş çalışan sağlık çalışanları bu özel günde en güzel mesajları hak ediyorlar. Bu değerli günü fırsat bilen takımlarda onları unutmadı ve sağlıkçıların Tıp Bayramı’nı özel mesajlarla kutladı. İşte spor kulüplerinin Tıp Bayramı Mesajları:

Fenerbahçe Tıp Bayramı Mesajı:

Beşiktaş Tıp Bayramı Mesajı:

Trabzonspor Tıp Bayramı Mesajı:

Başakşehir Tıp Bayramı Mesajı:

Gaziantep FK Tıp Bayramı Mesajı:

Göztepe Spor Kulübü Tıp Bayramı Mesajı:

Hatayspor Tıp Bayramı Mesajı:

14 Mart Tıp Bayramı mesajları ve sözleri: En içten, resimli ve anlamlı Tıp Bayramı mesajları 2021
ÖZGÜN
14 Mart Tıp Bayramı mesajları ve sözleri: En içten, resimli ve anlamlı Tıp Bayramı mesajları 2021
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