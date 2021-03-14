Tıp Bayramı mesajları 2021: En içten, resimli ve anlamlı, renkli 14 Mart Tıp Bayramı mesajları ve sözleri

Bugün özellikle koronavirüs döneminde tüm gücüyle ve özverisiyle çalışan sağlıkçıların günü: 14 Mart 2021 Tıp Bayramı... Zor günlerde, her daim ön saflarda, özveriyle çalışan, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutluyoruz. Gece gündüz demeden özellikle bugünlerde canhıraş çalışan sağlık çalışanları bu özel günde en güzel mesajları hak ediyorlar. Biz de bugünde onları bütün iletişim araçlarıyla yalnız bırakmamak için birbirinden güzel ve en içten Tıp Bayramı mesajları seçeneklerini haberimizde derledik. Haberimizin sonunda yer alan takımların tıp bayramı mesajları da tuttuğunuz takımın paylaşımını desteklemek için fırsat sunar. İşte, sağlık çalışanları için en içten, resimli ve anlamlı Tıp Bayramı mesajları...

TIP BAYRAMI MESAJLARI

Güne erken başlayanlar hem tanıdığı hem de tanımadığı tüm salık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı en güzel mesaj ve sözlerle kutlamak istiyor. Sabah saatlerinden itibaren sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapmak isteyenler en güzel Tıp Bayramı mesajları araştırıyor. Sevdiklerinizin bu önemli gününü haberimizde bulunan en içten mesaj ve sözler ile kutlayabilirsiniz. İşte 14 Mart 2021 Tıp Bayramı Mesajları:

REKLAM

* "Beni Türk doktorlarına emanet ediniz" Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Tıp Bayramınız kutlu olsun.

* Dünyada olmadan yaşanamayacak tek şey sağlığımızdır. Tüm emekleriniz için teşekkür ediyor, tüm sağlık personellerinin, sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.

Tıp Bayramı Mesajları

* Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

- Tüm sağlık emekçilerine, bu zor günlerde Allah’tan sabır ve güç dilerim. Tıp bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

REKLAM

Tıp Bayramı Sözleri

* Tıp mensuplarının Tıp Bayramını en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim. Bayramınız kutlu olsun...

- 14 Mart Tıp bayramını kutluyor, zor günleri en kısa zamanda atlatıp, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.

14 Mart Tıp Bayramı

* Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını kutlarım.

- Ülkemizin 7 bölgesinde de köy, kent demeden görev alan, insan hayatının kutsallığına inanan tüm doktor ve hemşirelerin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

14 Mart Tıp Bayramı Mesajları

* Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

REKLAM

TIP BAYRAMI MESAJLARI HADİSLİ

Peygamber Efendimiz sağlık konusunda oldukça hassastı. Konuyla ilgili hadis-i şerifleri vücudumuza iyi davranmanın ve bizlere destek olan sağlıkçıların ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermişti. Bu nedenle sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı Efendimiz’in hadisleriyle kutlayabilirsiniz. İşte, hadisli tıp bayramı mesajları:

- İbn Abbâs"ın (ra) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman.” (B6412 Buhârî, Rikâk, 1) Bu güzel hadis-i şerifle Tıp Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

- İbn Ömer"in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah"tan, afiyet istenmesinden daha çok hoşuna giden bir şey istenmemiştir.” (T3515 Tirmizî, Deavât, 84) Tüm sağlık çalışanlarının Allah’ın afiyetine aracı olması dileğiyle, bayramınız kutlu olsun.

- Hz. Peygamber (sav), “Tıbbî bilgisi olmayan bir kimse doktorluk yapmaya kalkar ve zarar verirse bunu tazmin eder.” buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Diyât, 23, N4834 Nesâî, Kasâme, 40-41.) O, hekimlik mesleğinin ciddiyetine uygun bir disiplin getirmiş, kan aldırdığında bu işlemi gerçekleştiren kişinin ücretini ödemiş, böylece hekimlik yapanların emeklerinin karşılıksız kalmaması gerektiği konusunda örnek olmuştur.

TIP BAYRAMI NEDEN 14 MART? NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bugün Tıp Bayramı kutlanıyor... Konuyla ilgili “tıp bayramı neden 14 mart” sorusu ise en merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, 14 Mart Tıp Bayramı’nın ortaya çıkış nedeni:

Temelde sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için sadece Türkiye'de kutlanılan Tıp Bayramı'nın ortaya çıkış öyküsü II. Mahmut dönemine dayanır. 14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır. İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

REKLAM

SPOR CAMİASINDAN TIP BAYRAMI MESAJLARI

Türk takımları sağlık çalışanlarını unutmadı. Sosyal medya paylaşımları üzerinden 14 Mart Tıp Bayramı Mesajları ile kutladı. İşte, bazı takımların paylaştıkları Tıp Bayramı Mesajları:

Koronavirüs ile mücadelemizde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, bizler için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız.



14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun! pic.twitter.com/85AnMscB1d — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 14, 2021

Koronavirüs ile mücadelemizde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, bizler için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız.



14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun! pic.twitter.com/85AnMscB1d REKLAM March 14, 2021

Diğer takımların paylaşımlarını görmek için haberimizi ziyaret edin: