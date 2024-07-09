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15 Temmuz Pazartesi günü eczaneler ve bankalar açık olacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili nedeniyle eczanelerin açık olup olmadığı ve bankalarda işlem yapılıp yapılamayacağı merak konusu oldu. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle gözler bankaların ve eczanelerin çalışma durumuna çevrildi. Peki, 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü eczaneler ve bankalar çalışıyor mu, 15 Temmuz'da eczaneler, bankalar açık mı, kapalı mı?

15:08 - 9/07/2024 mardi
Güncelleme: 15:05 - 9/07/2024 mardi
Yeni Şafak
Banka
Banka

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz bankaların ve eczanelerin çalışma durumu da merak ediliyor. Peki bankalar ve eczaneler ne zaman açılıyor?

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

15 Temmuz Pazartesi günü ise resmi tatil olması nedeniyle mevcut nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Hafta içi: 09.00- 19-00

Cumartesi: 09.00- 19.00

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Bankalar resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için Pazartesi günü yani 15 Temmuz 2024 Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bankalar kapalı olacaklar.

16 Temmuz 2024 Salı günü ise banka şubelerinde yeniden işlem yapılabilecek.

Havale işlemi bankalar arası bir işlem olduğu için 15 Temmuz’da da gerçekleştirilebilecek. EFT ise bankalar arası işlem olduğu için mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.



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