15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da bankalar, PTT'ler, hastaneler, eczaneler, kargolar açık mı, kapalı mı? 2025 Resmi tatil takvimi

15 Temmuz'da hangi kurumların açık, hangi kurumların kapalı olduğu vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alyor. Bugün itibarıyla dört gün kalan 15 Temmuz 2025 tarihinde vatandaşlar banka, Ptt, Avm, Eczane, hastane ve kargo gibi yerlerin açık olup olmadığını sorguluyor. 15 Temmuz resmi tatil mi? sorusu da darbe girişimi tarihinin gündeme gelen soruları arasında yer almaktadır. İşte 15 Temmuz resmi tatili hakkında akılda soru işareti bırakan konuların açıklamaları.





15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edilmiştir. Bu yıl 15 Temmuz Salı gününe denk gelmektedir ve resmi tatildir.





14 TEMMUZ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

14 Temmuz'un tatil olmasıyla ilgili herhangi resmi bir karar bulunmuyor. Bu nedenle 14 Temmuz resmi tatil değil.





14 TEMMUZ VE 15 TEMMUZ'DA BANKALAR KAPALI MI?

15 Temmuz resmi tatil olduğu için tüm resmi daireler ve bankalar kapalı olacak. 14 Temmuz'da bankalar normal mesailerine devam edecekler.





15 TEMMUZ'DA BANKALAR, PTT'LER, HASTANELER, KARGOLAR, ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

15 Temmuz Salı günü hastaneler, eczaneler, noterler, aile hekimlikleri, bankalar, kuyumcular, dövizciler, kargo firmaları, okullar, üniversiteler ve Borsa İstanbul kapalı oluyor. Kamudaki tüm kurumlar resmi tatil nedeniyle çalışmalarına ara veriyor.





15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da bazı ulaşım hatlarında ücretsiz hizmet verilmesi bekleniyor. Şu ana kadar yapılan açıklamalara göre: Marmaray, Başkentray, İZBAN gibi şehirlerarası raylı sistemler 15 Temmuz’da ücretsiz olacak. Ancak otobüs, vapur, metro ve metrobüs gibi diğer ulaşım araçları için henüz net bir açıklama yapılmadı. Ulaşım planı yapacak vatandaşların, bulundukları ilin belediyesinden gelecek resmi duyuruları takip etmeleri tavsiye ediliyor.











