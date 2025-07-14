15 Temmuz Salı bankalar açık mı, kapalı mı? EFT, havale ve FAST ile ilgili her şey

15 Temmuz Salı günü, 2025 yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanacağı için resmi tatildir ve bu sebeple tüm bankalar kapalı olacaktır.





15 Temmuz’da bankalar açık mı kapalı mı?

15 Temmuz günü, resmi tatil olduğundan, tüm bankalar ve resmi daireler kapalı olacaktır. Bu, kamu ve özel sektördeki bankaların her birini kapsar. Ancak, bazı bankalar internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden sınırlı hizmet verebilir, bu yüzden işlemler için alternatif kanallar kullanılabilir.





EFT ve Havale İşlemleri:

Resmi tatil olması nedeniyle EFT (Elektronik Fon Transferi) işlemleri gerçekleştirilemez. EFT işlemleri, yalnızca hafta içi günlerde ve mesai saatlerinde yapılabilir. Ancak, havale işlemleri, aynı banka içindeki transferler için 7/24 yapılabilir. Bu tür işlemler, tatil günlerinde de devam edebilir ve bankalar arasında herhangi bir kısıtlama bulunmaz.





FAST Sistemi:

FAST (Fonların Anında ve Sürekli Transferi) ile yapılan ödemeler, resmi tatil ve dini tatillerde de anında karşı hesaba geçmektedir. Bu sistem, hızlı ödeme yapılabilmesini sağlayarak 15 Temmuz gibi tatil günlerinde de ödemelerin hızla gerçekleşmesini mümkün kılar.











