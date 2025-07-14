15 Temmuz Salı bankalar açık mı, kapalı mı? EFT, havale ve FAST ile ilgili her şey

15 Temmuz, Türkiye’de her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanan bir resmi tatildir. 2025 yılı itibarıyla bu özel gün, Salı gününe denk gelmektedir. Bu tarih, 2016 yılında Türk halkının demokrasiye olan bağlılığını simgeleyen önemli bir anı temsil eder ve birçok kamu kurumunun yanı sıra bankaların da kapalı olduğu bir gündür. Peki 15 Temmuz 2025 tarihinde bankalar açık mı, kapalı mı? EFT, FAST ve Havale gibi işlemler yapılabilecek mi? İşte konu hakkındaki detaylar.
15 Temmuz Salı günü, 2025 yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanacağı için resmi tatildir ve bu sebeple tüm bankalar kapalı olacaktır.
15 Temmuz’da bankalar açık mı kapalı mı?
15 Temmuz günü, resmi tatil olduğundan, tüm bankalar ve resmi daireler kapalı olacaktır. Bu, kamu ve özel sektördeki bankaların her birini kapsar. Ancak, bazı bankalar internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden sınırlı hizmet verebilir, bu yüzden işlemler için alternatif kanallar kullanılabilir.
EFT ve Havale İşlemleri:
Resmi tatil olması nedeniyle EFT (Elektronik Fon Transferi) işlemleri gerçekleştirilemez. EFT işlemleri, yalnızca hafta içi günlerde ve mesai saatlerinde yapılabilir. Ancak, havale işlemleri, aynı banka içindeki transferler için 7/24 yapılabilir. Bu tür işlemler, tatil günlerinde de devam edebilir ve bankalar arasında herhangi bir kısıtlama bulunmaz.
FAST (Fonların Anında ve Sürekli Transferi) ile yapılan ödemeler, resmi tatil ve dini tatillerde de anında karşı hesaba geçmektedir. Bu sistem, hızlı ödeme yapılabilmesini sağlayarak 15 Temmuz gibi tatil günlerinde de ödemelerin hızla gerçekleşmesini mümkün kılar.