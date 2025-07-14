15 Temmuz Salı PTT açık mı? Postaneler çalışıyor mu?

15 Temmuz'da PTT postaneler açık mı? sorusu yeniden gündemde yer alıyor. Vatandaşlar postanelerdeki işlemlerini yapabilmek adına 15 Temmuz'da açık olup olmadığını sorguluyor. 2016 yılında Fetö'nün hain darbe girişimi halkın iradesiyle durdurulmuş ve bu tarihten bir yıl sonra ise 15 Temmuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan imsazı ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmişti. Her yıl resmi tatil olarak anılan 15 Temmuz tarihinde PTT postane gibi kamu kurum ve kuruluşları tatil olmaktadır.

PTT Kargo, kamu kurumu olması nedeniyle resmi tatillerde çalışmaz. Bu nedenle 15 Temmuz'da PTT şubeleri ve dağıtım ekipleri hizmet vermeyecektir. Kargonuz bu tarihe denk geliyorsa, teslimatlar bir gün sonrasına sarkabilir. Özel kargo firmaları ise (PTT, MNG, Yurtiçi, Sürat Kargo vb.) genel olarak resmi tatillerde çalışmazlar. Ancak bazı firmalar havaalanı ya da AVM şubeleri gibi yoğun bölgelerde sınırlı hizmet sunabilir. Bununla birlikte, genel kural olarak 15 Temmuz'da özel kargo firmaları da dağıtım yapmayacak ve şubeler kapalı olacaktır.