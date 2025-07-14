15 Temmuz sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Hastaneler açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün resmi tatil olması nedeniyle sağlık ocakları Salı günü kapalı olacak. Aile hekimleri ve sağlık çalışanları bu tarihte görev yapmayacak. MHRS sistemi üzerinden de randevu alınamayacak. Ancak devlet ve özel hastanelerin acil servisleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Eczaneler ise nöbetçi usulüyle çalışacak. Vatandaşlar, 16 Temmuz Çarşamba gününden itibaren sağlık ocaklarına başvurabilecek. Aile sağlığı merkezlerinin çalışma saatleri bölgesel farklılık gösterebilir.





15 TEMMUZ SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Resmi tatil kapsamında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde, sağlık ocakları hizmet vermeyecek. Bu nedenle, aile hekimleri, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları bu tarihte izinli sayılacak. MHRS sistemi üzerinden de 15 Temmuz Salı günü için herhangi bir randevu oluşturulamayacak.





Tatili takip eden 16 Temmuz Çarşamba günü ise sağlık ocakları normal çalışma düzenine dönecek. Ancak aile sağlığı merkezlerinin çalışma saatleri, bazı il ve ilçelere göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle vatandaşların bağlı bulundukları sağlık ocağının güncel çalışma saatlerini kontrol etmeleri öneriliyor.





Sağlık kurumlarından olan eczaneler ise nöbetçi olarak hizmet verecek. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Özel ve devlet hastanelerinde ise acil servisler resmi tatil günleri de çalışmaya devam ediyor.





15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar şöyleydi;





MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”







