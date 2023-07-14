15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında birçok vatandaş Cumartesi günü kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmişti. Bu yıl 15 Cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle kargo bekleyen ve kargo göndermek isteyen birçok vatandaş kargoların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu araştırıyor. Peki, 15 Temmuz’da kargolar çalışıyor mu? PTT, Aras, Yurtiçi, MNG Kargo Cumartesi günü çalışıyor mu? İşte soruların yanıtları.