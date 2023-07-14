15 Temmuz Cumartesi Nöbetçi Eczane Listesi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olması sebebiyle ilaç ihtiyacı olan birçok vatandaş Cumartesi günü eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere eczaneler resmi tatillerde hizmet vermiyor. 15 Temmuz Cumartesi il il nöbetçi eczane listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
15 TEMMUZDA ECZANELER AÇIK MI?
15 Temmuz Cumartesi günü ise resmi tatil olması nedeniyle mevcut nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Normal günlerde ise eczaneler 09.00- 19-00 saatleri arasında hizmet veriyor. Resmi tatillerde ve Pazar günlerinde ise eczaneler arasında belirli bazı nöbetçi eczaneler hizmet vermekte.
15 TEMMUZ NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ
15 Temmuz Cumartesi il il ve ilçe ilçe nöbetçi eczane listelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI?
15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle hastaneler ve sağlık ocakları çalışmıyor. Hastanelerin acil bölümleri ise hasta kabulüne devam edecekler.