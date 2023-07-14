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15 Temmuz Cumartesi eczaneler açık mı?

‘15 Temmuz’da eczaneler açık mı?’ sorusu Cumartesi günü anacağımız Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında araştırılan konular arasında yer alıyor. İlaç alacak birçok vatandaş yarın eczanelerin açık olup olmayacağını sorguluyor. Eczaneler sağlık hizmeti sunan kurumlar olduğu için, toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla genellikle tatil günlerinde de nöbetçi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Peki 15 Temmuz’da eczaneler açık mı? İşte sorunun cevabı ve 15 Temmuz Cumartesi il il, ilçe ilçe nöbetçi eczane listesi.

15:01 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
15 Temmuz Cumartesi Nöbetçi Eczane Listesi

15 Temmuz Cumartesi Nöbetçi Eczane Listesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olması sebebiyle ilaç ihtiyacı olan birçok vatandaş Cumartesi günü eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere eczaneler resmi tatillerde hizmet vermiyor. 15 Temmuz Cumartesi il il nöbetçi eczane listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 TEMMUZDA ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Cumartesi günü ise resmi tatil olması nedeniyle mevcut nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Normal günlerde ise eczaneler 09.00- 19-00 saatleri arasında hizmet veriyor. Resmi tatillerde ve Pazar günlerinde ise eczaneler arasında belirli bazı nöbetçi eczaneler hizmet vermekte.

15 TEMMUZ NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

15 Temmuz Cumartesi il il ve ilçe ilçe nöbetçi eczane listelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle hastaneler ve sağlık ocakları çalışmıyor. Hastanelerin acil bölümleri ise hasta kabulüne devam edecekler.



#15 Temmuz
#resmi tatil
#nöbetçi eczane
#Demokrasi ve Milli Birlik Günü
22 dakika önce
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15 Temmuz Cumartesi eczaneler açık mı?