Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da anılıyor. Resmi tatil kapsamına alınan 15 Temmuz’da vatandaşlar kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığını merak ederek araştırmalarda bulunuyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde kargo şirketleri hizmet vermiyor. Peki PTT, Aras, Yurtiçi, MNG Kargo Cumartesi günü çalışıyor mu? İşte soruların yanıtları.

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI? PTT, ARAS, YURTİÇİ, MNG KARGO CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatillerde kargo şirketleri hizmet vermiyor. 15 Temmuz'da kargo şubeleri kapalı olacak. Kargolar 17 Temmuz Pazartesi normal çalışma saatlerinde hizmetlerini sürdürecek.

Kargo bırakmak ya da almak isteyen kişiler bir sonraki mesai günü olan 17 Temmuz 2022 Pazartesi gününü beklemek zorunda kalacaklar.

Kargoların yanı sıra PTT şubeleri, noterler ve bankalar da cuma günü hizmet vermeyecekler. Aynı şekilde eczaneler de nöbetçi eczane usulü çalışacaklar.

RESMİ TATİL GÜNLERİ KAPALI OLAN YERLER

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.







