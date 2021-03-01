20 nerenin plakası? 20 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 20 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 20 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

20 PLAKA NERESİ?

20 plaka kodu Denizli iline aittir. Plakası 20 olan araçlar, Denizli iline kayıtlı demektir. Denizli ilindeki ilçelere göre de plaka harfleri mevcuttur. Türkiye’nin en büyük 23. şehri Denizli’dir. Denizli ili, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi arasında kalan bir şehirdir. Her iki bölgeya ait toprak Denizli ilinde bulunur. Denizli ili rakımı 354 metre yani 1.161 ft’dir. Denizli ilinde hayvancılık sektöründe Denizli horozu çok popülerdir. Aynı zamanda Denizli ilinde tekstil ürünleri büyük önem taşır.

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DENİZLİ NÜFUSU

Denizli ili nüfus sayımı ilk olarak 1965 yılında yapılmıştır. Bu yılda yapılan nüfus sayımına göre toplam 463.369 kişi Denizli’de yaşamaktaydı. Bu toplam nüfusun ise yaklaşık %75’i kırsal kesimde yaşamaktaydı. En son 2020 yılında yapılan nüfus sayımına göre Denizli nüfusu 1.040.915 kişidir. Bu toplam nüfusun neredeyse tamamı şehir hayatı yaşıyordur.

DENİZLİ HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Denizli ilinin hem Ege Bölgesi hem de Akdeniz Bölgesi üzerinde toprakları vardır. Bu iki bölge arasında bir geçit görevi görür. Denizli bölgesi 28° 30' – 29° 30' Doğu meridyenleri ile 37° 12' – 38°12' Kuzey boylamları arasında yer alır. Denizli ili iklimi, Ege Bölgesi’ne göre daha az sıcaklığı sahiptir. Dağların denizlere dik olmasından dolayı denizden gelen rüzgarlarla bu ilde çok karşılaşılır. Denizli ili yıllık ortalama sıcaklık 15,8 derecedir. Denizli ili doğusunda Çivril ilçesi yer alırken batısında Aydın ve Manisa ilçeleri yer alır. Denizli ilinin güneyinde Muğla ili varken kuzeyinde ise Uşak ili yer alır.

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DENİZLİ TARIM ÜRÜNLERİ

Denizli ili iklimi sebebiyle tarım sektörüne yatkın bir şehirdir. Denizli tarım ürünleri içinde buğday, arpa, mısır, nohut, tütün, haşhaş, üzüm, pancar, kavun, karpuz, elma, armut, vişne, kiraz, şeftali, bâdem ve nar bulunur. Özellikle antepfıstığının üretimi artış gösteriyor. Denizli ili su poatnsiyeli tarım arazilerine yeterli miktardadır.

DENİZLİ GEZİLECEK YERLER

Denizli ili doğal güzellikleri ile turistik bir öneme sahiptir. Denizli ilinin popüler yemekleri arasında arabaşı, yen böreği ve keşkek örnek verilebilir. Denizli iline gezi yapmak Mayıs ve Haziran aylarında daha uygundur. Denizli gezilecek yerler şunlardır:

PAMUKKALE TRAVERTENLERİ: Termal kaynaklı olan bu travertenler her sene birçok turistin ziyaretine uğruyor. Pamukkale travertenleri Denizli il merkezine 18 km uzaklıkta yer alır. Bu doğal güzellikler UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.

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KLEOPATRA HAVUZU: Pamukkale Travertenlerinin yanında konumlanan bu antik havuz yaz ve kış aylarında her zaman 36 dereceye sahiptir. Bu havuz, Roma Dönemi’nde bir sağlık merkezi olarak kullanılmış. Bu havuz termal ve şifalı sularıyla çok meşhurdur.

HOROZ HEYKELİ: Denizli merkezinde bulunan meydanda bulunan kocaman bir heykeldir. Şehrin sembolü olan horoz simgesi bu heykel ile taçlandırılmıştır.

DENİZLİ TELEFON KODU

Denizli ilininde her il gibi kendine özel bir telefon kodu vardır. Denizli telefon kodu 258’dir. Denizli ilinde yaşayan birisine arama yapılmak istenirse 258 telefon kodunun başına “0” konularak arama yapılabilir.

DENİZLİ POSTA KODU

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Denizli ilinde posta kodlarının son üç hanesi Denizli ilçelerine göre değişiklik gösterir. Denizli posta kodu 20000’dır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 20 plaka koduna ait Denizli ilinin ilçelerinin posta kodu da 20 ile başlamaktadır. Denizli ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

Acıpayam için posta kodu 20800

Babadağ için posta kodu 20480

Baklan için posta kodu 20770

Bekilli için posta kodu 20930

Beyağaç için posta kodu 20590

Bozkurt için posta kodu 20370

Buldan için posta kodu 20400

Çal için posta kodu 20710

Çameli için posta kodu 20980

Çardak için posta kodu 20360

Çivril için posta kodu 20690

Güney için posta kodu 20460

Honaz için posta kodu 20330

Kale için posta kodu 20570

Merkezefendi için posta kodu 20040

Pamukkale için posta kodu 20180

Sarayköy için posta kodu 20315

Serinhisar için posta kodu 20430

Tavas için posta kodu 20535

DENİZLİ İLÇELERİ

20 plaka koduna ait Denizl, ilinde 19 ilçe ve belediye bulunur. Bu belediyelere bağlı sadece 624 mahalle bulunur. Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm köyler mahalleye dönüştürülmüştür. Denizli güncel Belediye Başkanı Osman Zolan’dır. Denizli ilçeleri şunlardır: