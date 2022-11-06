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KPSS ortaöğretim sınavı başlama bitiş saati

KPSS ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Devlet memuru olmak isteyen adaylar 2022 KPSS ortaöğretim başvurularını ÖSYM tarafında 1-13 Eylül tarihleri arasında tamamladı. KPSS 2022 ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav öncesi KPSS ortaöğretim sınav yerleri AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Adaylar bir yandan da sınava başlama ve bitiş saatlerini de sorguluyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 KPSS ortaöğretim sınavı kaç dakika sürecek, kaçta başlıyor kaçta bitiyor? İşte, KPSS ortaöğretim tarihi ve sınav yerleriyle ilgili bilgiler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS ortaöğretim sınavı kaçta başlıyor kaçta bitiyor? 2022 KPSS ortaöğretim giriş belgesi sınav yerleri açıklandı mı?
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesiyle ilgili son dakika açıklamalar adaylar tarafından takip ediliyor. 1 Eylül’de başlayan ve 13 Eylül’de başvurularını tamamlanan KPSS ortaöğretim sınavı ÖSYM takvimine göre 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Peki 2022 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? KPSS ortaöğretim sınav yerleri nasıl öğrenilir?

2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

  • ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı. Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

2022 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM yaptığı duyuruyla KPSS lise sınavı için giriş belgelerinin erişime açıldığını belirtti. Adaylar, sınav yerlerini ve giriş belgelerine https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

  • KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulamak için tıklayın

KPSS ortaöğretim sınavı kaçta başlayacak kaçta bitecek?

    2022 KPSS ortaöğretim sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı ve 130 dakika sürecek. Adaylara Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) testleri uygulanacak ve toplam 120 soru yer alacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek.

2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

  • 6 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan 2022-KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sınav puanı nasıl hesaplanacak?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

  • Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

KPSS ortaöğretim konuları neler?

Devlet kurumlarındaki çeşitli pozisyonlarda görev alabilmek için girilen 2022 ortaöğretim KPSS'nin konuları aşağıda verilmiştir.

KPSS ortaöğretim Türkçe Konuları

  1. Sözcükte Anlam
  2. Cümlede Anlam
  3. Paragrafta Anlam
  4. Sözcükte Yapı
  5. Sözcük Türleri
  6. Sözcük Grupları
  7. Cümlenin Ögeleri
  8. Cümle Türleri
  9. Ses Bilgisi
  10. Yazım Kuralları
  11. Noktalama İşaretleri
  12. Anlatım Bozuklukları
  13. Sözel Mantık

KPSS ortaöğretim Matematik Konuları

  1. Temel Kavramlar
  2. Sayılar
  3. Faktöriyel
  4. Sayı Basamakları
  5. Bölme ve Bölünebilme
  6. Asal Çarpanlara Ayırma
  7. EBOB-EKOK
  8. Rasyonel Sayılar
  9. Üslü Sayılar
  10. Köklü Sayılar
  11. Basit Eşitsizlikler
  12. Mutlak Değer
  13. Çarpanlara Ayırma
  14. 1. Dereceden Denklemler
  15. Oran – Orantı
  16. Sayı Problemleri
  17. Kesir Problemleri
  18. Yaş Problemleri
  19. İşçi-Havuz Problemleri
  20. Hareket Problemleri
  21. Yüzde
  22. Kar-Zarar Problemleri
  23. Karışım Problemleri
  24. Grafik Problemleri
  25. Kümeler
  26. İşlem
  27. Modüler Aritmetik
  28. Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
  29. Fonksiyonlar
  30. Sayısal Mantık

KPSS ortaöğretim Geometri Konuları

  1. Geometrik Kavramlar
  2. Doğruda Açılar
  3. Üçgende Açılar
  4. Özel Üçgenler
  5. Dik Üçgen
  6. İkizkenar Üçgen
  7. Eşkenar Üçgen
  8. Açıortay
  9. Kenarortay
  10. Üçgende Alan
  11. Üçgende Benzerlik
  12. Açı Kenar Bağıntıları
  13. Çokgenler
  14. Dörtgenler
  15. Çember ve Daire
  16. Analitik Geometri
  17. Katı Cisimler

Ortaöğretim KPSS Tarih Konuları

  1. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
  2. İlk Türk İslam Devletleri
  3. Anadolu Selçuklu Dönemi ve Beylikler Dönemi
  4. Osmanlı Devleti
  5. Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
  6. Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi
  7. Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
  8. 17. Yüzyılda Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
  9. 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi ve Islahatları
  10. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi ve Islahatları
  11. 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
  12. Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
  13. TBMM Dönemi ve Ayaklanmalar
  14. Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
  15. Cumhuriyet Dönemi
  16. Atatürk Dönemi Türk İç ve Dış Politikası
  17. Atatürk İlkeleri
  18. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS ortaöğretim Coğrafya Konuları

  1. Türkiye'nin Coğrafi Konumu
  2. Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
  3. Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  4. Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
  5. Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası
  6. Tarım
  7. Hayvancılık
  8. Madenler ve Enerji Kaynakları
  9. Sanayi ve Endüstri
  10. Ulaşım
  11. Ticaret
  12. Turizm
  13. Bölgeler Coğrafyası

KPSS ortaöğretim Vatandaşlık Konuları

  1. Temel Hukuk
  2. Anayasa ve Devlet Yapıları
  3. Hükümet Sistemleri ve Demokrasi
  4. Türk Anayasa Tarihi
  5. 1982 Anayasası'nın Temel İlkeleri
  6. Temel Hak ve Hürriyetler
  7. Yasama
  8. Yürütme
  9. Yargı
  10. İdare Hukuku
  11. Güncel Bilgiler

KPSS Ortaöğretim Konu ve Soru Dağılımı

Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:

  1. Türkçe = 30 Soru
  2. Matematik ve Geometri = 30 Soru

Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.

  1. Tarih = 27 Soru
  2. Coğrafya = 18 Soru
  3. Vatandaşlık = 9 Soru
  4. Güncel Bilgiler = 6 Soru

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