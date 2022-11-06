KPSS ortaöğretim sınavı başlama bitiş saati

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesiyle ilgili son dakika açıklamalar adaylar tarafından takip ediliyor. 1 Eylül’de başlayan ve 13 Eylül’de başvurularını tamamlanan KPSS ortaöğretim sınavı ÖSYM takvimine göre 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Peki 2022 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? KPSS ortaöğretim sınav yerleri nasıl öğrenilir?

2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı. Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

2022 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM yaptığı duyuruyla KPSS lise sınavı için giriş belgelerinin erişime açıldığını belirtti. Adaylar, sınav yerlerini ve giriş belgelerine https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulamak için tıklayın

KPSS ortaöğretim sınavı kaçta başlayacak kaçta bitecek?

2022 KPSS ortaöğretim sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı ve 130 dakika sürecek. Adaylara Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) testleri uygulanacak ve toplam 120 soru yer alacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek.

2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan 2022-KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sınav puanı nasıl hesaplanacak?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

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Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

KPSS ortaöğretim konuları neler?

Devlet kurumlarındaki çeşitli pozisyonlarda görev alabilmek için girilen 2022 ortaöğretim KPSS'nin konuları aşağıda verilmiştir.

KPSS ortaöğretim Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam Cümlede Anlam Paragrafta Anlam Sözcükte Yapı Sözcük Türleri Sözcük Grupları Cümlenin Ögeleri Cümle Türleri Ses Bilgisi Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Anlatım Bozuklukları Sözel Mantık

KPSS ortaöğretim Matematik Konuları

Temel Kavramlar Sayılar Faktöriyel Sayı Basamakları Bölme ve Bölünebilme Asal Çarpanlara Ayırma EBOB-EKOK Rasyonel Sayılar Üslü Sayılar Köklü Sayılar Basit Eşitsizlikler Mutlak Değer Çarpanlara Ayırma 1. Dereceden Denklemler Oran – Orantı Sayı Problemleri Kesir Problemleri Yaş Problemleri İşçi-Havuz Problemleri Hareket Problemleri Yüzde Kar-Zarar Problemleri Karışım Problemleri Grafik Problemleri Kümeler İşlem Modüler Aritmetik Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık Fonksiyonlar Sayısal Mantık

KPSS ortaöğretim Geometri Konuları

Geometrik Kavramlar Doğruda Açılar Üçgende Açılar Özel Üçgenler Dik Üçgen İkizkenar Üçgen Eşkenar Üçgen Açıortay Kenarortay Üçgende Alan Üçgende Benzerlik Açı Kenar Bağıntıları Çokgenler Dörtgenler Çember ve Daire Analitik Geometri Katı Cisimler

Ortaöğretim KPSS Tarih Konuları

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi İlk Türk İslam Devletleri Anadolu Selçuklu Dönemi ve Beylikler Dönemi Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi 17. Yüzyılda Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi ve Islahatları 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi ve Islahatları 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi TBMM Dönemi ve Ayaklanmalar Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi Cumhuriyet Dönemi Atatürk Dönemi Türk İç ve Dış Politikası Atatürk İlkeleri Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS ortaöğretim Coğrafya Konuları

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Türkiye'nin Coğrafi Konumu Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü Türkiye'nin Fiziki Özellikleri Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası Tarım Hayvancılık Madenler ve Enerji Kaynakları Sanayi ve Endüstri Ulaşım Ticaret Turizm Bölgeler Coğrafyası

KPSS ortaöğretim Vatandaşlık Konuları

Temel Hukuk Anayasa ve Devlet Yapıları Hükümet Sistemleri ve Demokrasi Türk Anayasa Tarihi 1982 Anayasası'nın Temel İlkeleri Temel Hak ve Hürriyetler Yasama Yürütme Yargı İdare Hukuku Güncel Bilgiler

KPSS Ortaöğretim Konu ve Soru Dağılımı

Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:

Türkçe = 30 Soru Matematik ve Geometri = 30 Soru

Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.

Tarih = 27 Soru Coğrafya = 18 Soru Vatandaşlık = 9 Soru Güncel Bilgiler = 6 Soru

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