Özgün 2022 Özel Yetenek Programları Puanı Nasıl Hesaplanacak?
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2022 Özel Yetenek Programları Puanı Nasıl Hesaplanacak?

2022 YKS sınavı puan hesaplamalarına ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. YÖK'ün açıklamasına göre Özel Yetenek Programlarına girecek adayların puan hesaplamalarında da değişiklik oldu. Buna göre

Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi, Bede Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Bilimleri ve Spor Yöneticiliği bölümleri Eğitim Programları gibi alanlar için sınava giren adayların puanlarının nasıl hesaplanacağı merak ediliyor. Peki, 2022 Özel Yetenek Programları için puan hesaplamasında hangi testler gerekli? Puanlama nasıl yapılacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Özel Yetenek Programları Puanı Nasıl Hesaplanacak?
Özgün

YKS sınavına ilişkin son dakika önemli değişiklik kararları açıklandı. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Özel Yetenek Programları puanlamasında ise değişiklikler oldu.

2022 ÖZEL YETENEK PROGRAMLARI PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracak.

ÖZEL YETENEK SINAVLARI BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?

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