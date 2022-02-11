2022 Özel Yetenek Programları Puanı Nasıl Hesaplanacak?

YKS sınavına ilişkin son dakika önemli değişiklik kararları açıklandı. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Özel Yetenek Programları puanlamasında ise değişiklikler oldu.

2022 ÖZEL YETENEK PROGRAMLARI PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracak.

ÖZEL YETENEK SINAVLARI BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?

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ÖZGÜN YKS başvuru ekranı: 2022 YKS başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

ÖZGÜN YKS TYT sınav süresi değişti mi? Üniversite sınavı 2022 sınav süresi kaç dakika olacak?