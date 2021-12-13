YKS 2022 başvuruları ne zaman yapılacak?

YKS 2022 sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Hayal ettiği üniversiteye girmek için basamak niteliğinde olan YKS sınavı Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik, ve Yabancı Dil sınavı olarak gerçekleştiriliyor. Çalışmalarını yürüten adaylar YKS 2022 başvurularının ne zaman başlayacağını sorguluyor.

YKS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üç farklı oturumda gerçekleştirilen YKS sınavı için 2022 yılında başvurular 11 Şubat 7 Mart tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 16-17 Mart tarihleri arasında alınacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üniversite hayali kuran binlerce vatandaşın gündeminde YKS başvuruları ile ilgili son gelişmeler yer alıyor. Şubat'ta başlayan başvuruların son tarihi yaklaşırken YKS başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı araştırılıyor. Elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek. YKS 2021 başvuruları ile ilgili detaylar şöyle;

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Geçtiğmi yıl ilke kez YKS başvuruları e-Devlet üzerinden de yapılabilmişti. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olacak. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olduktan sonra MEB e-Okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyorsa bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.

ÖSYM sınav takvimi kılavuzunda yer alan bilgiye göre;

"Güncel gelişmelere ve salgının seyrine göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.

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2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?

YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı 18 Haziran 2022 tarihinde,

YKS sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi 19 Haziran 2022 tarihinde,

YKS sınavının üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi 19 Haziran 2022 tarihinde öğleden sonra gerçekleştirilecek.