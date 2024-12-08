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2024 İSG/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 İSG/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

14:388/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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İSG sonuçları
İSG sonuçları

2024 İSG/2 sınavı, 8 Aralık 2024 Pazar günü yapıldı. Sınav saat 10.15'te başladı. Her testte 50 soru yer aldı. 75 dakika cevaplama süresi verilen sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 20 dakika ilave sürelerini kullandı. Peki 2024 İSG/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024-İSG 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı.

2024 yılının ikinci İSG sınavı pazar günü ÖSYM tarafından yapıldı. 2024 İSG/2 sınavı, 8 Aralık 2024 Pazar günü yapıldı. Sınav saat 10.15'te başladı. 75 dakika cevaplama süresi verilen sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 20 dakika ilave sürelerini kullandı. Peki 2024 İSG/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSG/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.




#İSG sonuçları
#ÖSYM
#İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı

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