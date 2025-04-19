2025 DGS başvuruları ne zaman, başvurular başladı mı?

2025 ÖSYM'nin sınav takvimi yayımlandı. Takvimdeki sınavlar arasında DGS’nin ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, DGS başvuru tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde…
İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan DGS için geri sayım başladı. Adaylar sınav hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken, “DGS başvuru tarihi ne zaman?” ve “2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman uygulanacak?” soruları merak ediliyor. İşte konu hakkında merak edilenler...
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025 yılında Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci 21 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında başvurusunu yapamayan adaylar için 13 Haziran 2025 tarihinde geç başvuru günü imkânı tanınacak.
2025 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2025 DGS sınavı 20 Temmuz 2025 Pazar günü uygulanacak. Adaylar, sınav merkezi tercihlerine göre belirlenen yerlerde sınava katılacaklar.
2025 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava giren adaylar için sonuçlar 14 Ağustos 2025 tarihinde ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
DGS BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ HAKKINDA NELER BİLİNMELİ?
DGS, önlisans mezunlarının lisans programlarına dikey geçiş yapmalarını sağlayan önemli bir sınavdır. Başvuru süreci, sınav tarihi ve sonuç açıklanma zamanları, sınav stratejisi açısından adaylar için kritik önem taşır. Güncel bilgilere ÖSYM’nin resmî sitesi üzerinden ulaşmak, süreci sorunsuz tamamlamak açısından büyük önem taşır.