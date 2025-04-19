2025 DGS başvuruları ne zaman, başvurular başladı mı?

İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan DGS için geri sayım başladı. Adaylar sınav hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken, “DGS başvuru tarihi ne zaman?” ve “2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman uygulanacak?” soruları merak ediliyor. İşte konu hakkında merak edilenler...