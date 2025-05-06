Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, yılda bir kere yapılmakta olan bir sınavdır. MBSTS, görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek için yapılmakta olan bir sınavdır. Amacı Yurt Dışı, Görev yeri değişikliği, Hac, Umre’ye gitmek isteyen hocalarımız bu sınava tabi tutuluyor. Bu sınava girmeden kadrolu olan din görevlisi görev yeri değişikli vs. yapamıyor.