12 Nisan’da gerçekleştirilen 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı. İşte DİB-MBSTS sonuç sorgulama ekranı.
2025-DİB-MBSTS: Sınav Sonuçları Açıklandı 12 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
MBSTS nedir ne işe yarar?
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, yılda bir kere yapılmakta olan bir sınavdır. MBSTS, görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek için yapılmakta olan bir sınavdır. Amacı Yurt Dışı, Görev yeri değişikliği, Hac, Umre’ye gitmek isteyen hocalarımız bu sınava tabi tutuluyor. Bu sınava girmeden kadrolu olan din görevlisi görev yeri değişikli vs. yapamıyor.
Kimler MBSTS Sınavına Girebilir?
MBSTS, diyanet işleri başkanlığında çalışan kişilere yönelik olarak yapılmakta olan bir sınavdır. Sözleşmeli ve kadrolu ; imam, müezzin ve Kur’an kursu öğretmenleri tarafından girilen bir sınavdır. Sözleşmeli personeli artısı Umre’ye gidebilir onun haricinde bu punanı sözleşmeliyken kullanamaz. Genellikle MBSTS Mart Nisan aylarında yapılmaktadır. Sınavdan ortalama 3 ay önce başvurular alınmaktadır.