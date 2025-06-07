2025 karne günü ne zaman, hangi tarihte? Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Milyonlarca öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı takvime göre okulların ne zaman kapanacağını ve karne günü tarihini merak ediyor. Öğrenciler yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını karneleriyle alacak. Peki, 2025 karne günü ne zaman? Okullar hangi gün kapanacak?
Okullar ne zaman kapanacak? 2025 karne günü tarihi yaklaştıkça öğrenciler ve velilerin gündemi bu soruyla doldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı resmi takvime göre okullarda yaz tatili hazırlıkları başladı. Karneler sabah saatlerinde dağıtılacak, öğrenciler yaz tatiline ilk adımı atacak. İşte, 2024-2025 eğitim döneminin kapanış tarihi…
KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?
Karnelerin 20 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.
Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor.
Her okulun karne dağıtım saati birkaç saat farklılık gösterebiliyor.
2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2025-2026 yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.