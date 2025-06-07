2025 karne günü ne zaman, hangi tarihte? Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak? 2025 karne günü tarihi yaklaştıkça öğrenciler ve velilerin gündemi bu soruyla doldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı resmi takvime göre okullarda yaz tatili hazırlıkları başladı. Karneler sabah saatlerinde dağıtılacak, öğrenciler yaz tatiline ilk adımı atacak. İşte, 2024-2025 eğitim döneminin kapanış tarihi…