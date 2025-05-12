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2025 TR-YÖS sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı ne zaman yapıldı?

2025 TR-YÖS sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı ne zaman yapıldı?

09:2712/05/2025, الإثنين
Yeni Şafak
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Yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere başvurmak isteyen adayların katıldığı 2025 TR-YÖS (Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı) bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan adaylar şimdi gözlerini TR-YÖS sonuç tarihine çevirmiş durumda. Peki, TR-YÖS sınavı saat kaçta başladı, sınav süresi ne kadardı ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası adayların girdiği bu sınav, ülkede 17 il 18 sınav merkezinde, yurt dışında ise 26 ülke 35 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Peki, TR-YÖS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TR-YÖS 2025 NE ZAMAN YAPILDI?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, TR-YÖS 2025, 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 11:15’te başladı.

Sınav süresi ise toplam 100 dakika olarak belirlendi. Adaylar bu süre zarfında kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

TR-YÖS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre, TR-YÖS sonuçları 11 Haziran 2025 Çarşamba günü açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına
numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecekler.

TR-YÖS BAŞVURU DÖNEMİ NE ZAMANDI?

2025 yılı TR-YÖS başvuruları 13 Şubat - 12 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. Bu süreçte başvurusunu tamamlayan adaylar, yapılan sınavla üniversite hayallerine bir adım daha yaklaştı.

TR-YÖS HAKKINDA KISA BİLGİ

TR-YÖS, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yurt dışından öğrenci kabulü için yapılan merkezi bir sınavdır. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınav, Türkiye dışında yaşayan veya yabancı uyruklu adayların üniversiteye giriş sürecinde önemli bir adımdır.









#TR-YÖS
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#Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı
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